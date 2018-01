Addiko Bank otvorila jedinstvenu digitalnu Express poslovnicu

Moderno opremljena Express poslovnica je konceptualno i sadržajno osmišljena da klijentima osigurava učinkovitu, brzu i kvalitetnu uslugu, a prostor je kreativno i tematski prema sferama interesa podijeljen na samouslužnu zonu za klijente, digitalni kutak, interaktivnu zonu i prostor s osobnim bankarima.

U zoni za klijente oni, koristeći se računalima s touchscreen zaslonima, mogu samostalno i samo uz osobnu iskaznicu podnijeti zahtjev za gotovinskim kreditom. U slučaju zadovoljavanja osnovnih uvjeta, odobrenje i isplata se odvijaju isti tren, tako da cijeli proces traje svega nekoliko minuta.

U digitalnom kutku zainteresirani mogu bez obveze isprobavati demo verzije mobilnog i internetskog bankarstva, a u interaktivnoj zoni na posebno dizajniranom velikom touchscreen stolu mogu se informirati o najnovijim ponudama, te služeći se kreditnim kalkulatorom razmotriti iznose i ročnosti ovisno o osobnim preferencijama. Za sve druge bezgotovinske transakcije i dodatne informacije klijentima su u svakom trenutku na raspolaganju osobni bankari.

„Ključno je prepoznati trendove, potrebe i preferencije klijenata te odgovoriti na njih na način da klijentima osiguramo ne samo ono što trebaju nego im to pružimo na način na koji oni to žele. Addiko Express predstavlja koncept bankarske poslovnice budućnosti jer smisleno i praktično kombinira sve prednosti modernih digitalnih kanala s koristima fizičke prisutnosti. S ostvarenom pravom 'clicks&bricks' ravnotežom naši klijenti će uz vrhunsku uslugu moći svoje svakodnevne financijske poslove obavljati lakše i brže“, izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d.

Foto: Addiko bank

Moderne tehnologije diktiraju promjene koje se odražavaju i na preferencijama korisnika bankarskih usluga, a prevaga svakim danom sve više ide na stranu digitalnog. Međutim, klijenti i dalje kod nekih usluga biraju ići u poslovnice i to se neće tako skoro promijeniti.

„Zahvaljujući sofisticiranoj modernoj tehnologiji Express poslovnica pruža klijentima drugačije iskustvo i mogućnost da samostalno odrade većinu posla, pri čemu će im naši zaposlenici u svakom trenutku biti pri ruci ako im zatreba dodatna informacija ili pomoć. Express je zamišljena je kao bančin zabavni digitalni izložbeni prostor koji integrira proizvod, digitalnu uslugu i pozitivno iskustvo te time stvara dodatnu vrijednost za klijente“, dodala je Višnja Božinović, izvršna direktorica Upravljanja prodajom i distribucijskim kanalima.

Radno vrijeme Express poslovnice prilagođeno je potrebama klijenata i ritmu današnjeg života, od ponedjeljka do subote,od 9:00 do 22:00 sata, te nedjeljom od 14:00 do 21:00 sati, a opremljena je i standardnim bankomatom. Jedna od posebitosti Express poslovnice jest i što u njoj nema gotovinskih uplata.

Kreativni koncept Addiko Express poslovnice osmislila je agencija za projektiranje, produkt dizajn i arhitekturu Brigada.

Tema: Promo sadržaj