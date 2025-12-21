Adventski Ilica Q'Art dovodi umjetnike i obrtnike u centar Zagreba, tramvaji voze obilazno

Danas će do 17 sati biti obustavljen tramvajski promet Ilicom, od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, zbog održavanja festivala „Q art“, koji pod nazivom 'Connect in Love' dovodi obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom, ali i brojne umjetnike.

Tramvajske linije 6 i 11 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, javljaju iz ZET-a.

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubec



