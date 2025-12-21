Obavijesti

Adventski Ilica Q'Art dovodi umjetnike i obrtnike u centar Zagreba, tramvaji voze obilazno

Adventski Ilica Q'Art dovodi umjetnike i obrtnike u centar Zagreba, tramvaji voze obilazno
Brojni obrtnici, umjetnici i OPG-ovi na Ilici će predstaviti svoju blagdansku ponudu, a zbog Ilica Q'art će tijekom dana biti preusmjereni tramvaji na linijama 6 i 11

Danas će do 17 sati biti obustavljen tramvajski promet Ilicom, od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, zbog održavanja festivala „Q art“, koji pod nazivom 'Connect in Love' dovodi obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom, ali i brojne umjetnike.

Tramvajske linije 6 i 11 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, javljaju iz ZET-a.

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubec


 

