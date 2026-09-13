Crkve u istočnoj Njemačkoj godinama zatvaraju crkve, spajaju zajednice i koncentriraju pastoral u većim centrima, uglavnom iz razloga koje nije teško razumjeti: manje je vjernika, manje novca i manje ljudi...
KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+
AfD ne pobjeđuje samo zbog radikalizacije birača, niti sad pola pokrajine želi ekstremizam
Čitanje članka: 5 min
AfD je u nedjelju uvjerljivo osvojio izbore u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt i ostvario rezultat kakav krajnja desnica u poslijeratnoj Njemačkoj dosad nije imala. Prema privremenom konačnom rezultatu, osvojio je 43,8 posto glasova i 39 od ukupno 83 zastupnička mjesta, samo tri manje od apsolutne većine, dok je CDU premijera Svena Schulzea pao na 17,2 posto. AfD još nema vlast, ali nakon ovakvog rezultata više nije moguće ponašati se kao da je riječ o prolaznoj političkoj devijaciji koju će sanitarni kordon jednom iscrpiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku