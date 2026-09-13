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KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+

AfD ne pobjeđuje samo zbog radikalizacije birača, niti sad pola pokrajine želi ekstremizam

Piše Dalibor Milas,
Čitanje članka: 5 min
AfD ne pobjeđuje samo zbog radikalizacije birača, niti sad pola pokrajine želi ekstremizam
Foto: FABRIZIO BENSCH
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Crkve u istočnoj Njemačkoj godinama zatvaraju crkve, spajaju zajednice i koncentriraju pastoral u većim centrima, uglavnom iz razloga koje nije teško razumjeti: manje je vjernika, manje novca i manje ljudi...

AfD je u nedjelju uvjerljivo osvojio izbore u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt i ostvario rezultat kakav krajnja desnica u poslijeratnoj Njemačkoj dosad nije imala. Prema privremenom konačnom rezultatu, osvojio je 43,8 posto glasova i 39 od ukupno 83 zastupnička mjesta, samo tri manje od apsolutne većine, dok je CDU premijera Svena Schulzea pao na 17,2 posto. AfD još nema vlast, ali nakon ovakvog rezultata više nije moguće ponašati se kao da je riječ o prolaznoj političkoj devijaciji koju će sanitarni kordon jednom iscrpiti.

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Komentari 6
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