AfD osvojio još jednu pokrajinu. Merz doživio novi debakl

Alternativa za Njemačku (AfD) pobijedila je na izborima u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje, prema privremenim rezultatima, dok je Die Linke uvjerljivo pobijedio u Berlinu, zadavši tako dvostruki udarac demokršćanima kancelara (CDU) Friedricha Merza.

AfD je u rijetko naseljenoj sjeveroistočnoj saveznoj pokrajini osvojio 38,2 posto glasova, ispred Socijaldemokratske stranke (SPD), koja je osvojila 35,5 posto.

Foto: Liesa Johannssen

To bi više nego udvostručilo udio AfD-a iz 2021. godine, kada je osvojio 16,7 posto. Za Merzov CDU rezultat je predstavljao povijesno poniženje. Stranka je osvojila samo 4,9 posto glasova i, nakon što je zabilježila najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima, na putu je da ispadne iz pokrajinskog parlamenta.

Merz je ishod nazvao „katastrofom“, ali je rekao da će ostati kancelar i nastaviti sa svojom reformskom agendom. U Berlinu je, prema privremenim rezultatima, Die Linke zauzeo prvo mjesto s 25,7 posto glasova, više nego udvostručivši svoj udio od 12,2 posto iz ponovljenih izbora 2023. godine, čime je prvi put postao najjača stranka u glavnom gradu.

Elif Eralp, vodeća kandidatkinja stranke, slavila je rezultat i nazvala ga porukom „ljubavi i pravde“.

Prema privremenim rezultatima, CDU je završio na drugom mjestu s 18,8 posto glasova, nakon tri godine na vlasti u glavnom gradu. AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3 posto, slijedili su Zeleni s 14,3 posto i SPD s 12,1 posto.

Ti bi rezultati Die Linkeu, Zelenima i SPD-u dali zajedničku većinu, čime bi se otvorila mogućnost lijeve koalicije na čelu s Eralp.

Vodeći kandidat SPD-a Steffen Krach rezultat svoje stranke nazvao je „katastrofalnim“. Prema privremenim rezultatima, socijaldemokrati, koji su desetljećima dominirali politikom Berlina, završili su na petom mjestu.