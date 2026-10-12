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ODSTUPIO S DUŽNOSTI

AfD-ovac objavio kartu Njemačke. 'Malo' podsjeća na Njemačku iz 1930-ih godina

Piše Filip Sulimanec,
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AfD-ovac objavio kartu Njemačke. 'Malo' podsjeća na Njemačku iz 1930-ih godina
Foto: X/Screenshoot
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Luca Maurice Strauf je uz kartu napisao: „Njemačko jedinstvo znači Njemačku koja u jednoj državi ujedinjuje cijeli njemački narod.”

Luca Maurice Strauf, koji se sam naziva Helmutom, tijekom vikenda povukao se s dužnosti vodstva omladinske organizacije AfD-a „Generation Deutschland” nakon što je na Dan njemačkog jedinstva objavio kartu na kojoj su granice Njemačke znatno proširene. Kako je prvi izvijestio list taz, karta je obuhvaćala i francusku regiju Alsace-Lorraine te dijelove Austrije, Poljske, Mađarske, Italije i drugih zemalja.

Strauf je uz kartu napisao: „Njemačko jedinstvo znači Njemačku koja u jednoj državi ujedinjuje cijeli njemački narod.” Treći listopada pritom je nazvao „etapnom pobjedom” na putu prema tom cilju. Objava je ubrzo izbrisana, no izazvala je brojne ogorčene reakcije. O slučaju su izvijestili i pojedini francuski mediji, a neki su upozorili da se Straufove izjave ne bi smjelo olako odbaciti kao osobno mišljenje pojedinca unutar AfD-a.

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Strauf je potom za taz izjavio da je samo želio ukazati na „zajedničku povijest” i „zajedničku sudbinu” Njemačke i Austrije. Međutim, dan nakon objave članka ponovno se oglasio. „Hrabrosti za istinu!”, poručio je na platformi X, dodajući da se istina mora izreći uz „potrebnu osjetljivost”. „Narod koji je toliko slomljen najprije mora ponovno naučiti hodati uspravno kako bi se neke stvari, ma koliko bile poštene, ponovno mogle razumjeti”, napisao je. Straufov račun na platformi X u međuvremenu je deaktiviran.

Prema dostupnim informacijama, na Straufa je pritisak vršilo i savezno vodstvo AfD-a, tražeći da snosi posljedice zbog svojih postupaka.

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