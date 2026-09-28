AFERA NAKAZE Anna Dujić stigla na sud. Na ročištu je i policajka

Na Općinskom sudu u Karlovcu u ponedjeljak se nastavlja suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, poznatoj iz "Afere nakaze". Optužena je za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki tijekom velikog požara kod Skradina u srpnju 2024. godine.

Prije ročišta, Dujić je sjela u obližnji restoran, lanac brze prehrane. S njom je bio i odvjetnik.

Foto: 24sata

Na ročište je došla i oštećena policajka u pratnji odvjetnika.

Sutkinja ponavlja da je Dujić prošli put rekla da se ne smatra krivom za kaznena djela koja joj se stavljaju na teret. Poriče optužnicu u cijelosti.

Foto: 24sata

Iskaz danas daje i bivša RTL-ova novinarka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić. Incident zbog kojeg je Anna Dujić na optuženičkoj klupi odvio se tijekom njezinog televizijskog javljanja s požarišta.

Annu Dujić prijavila je policajka tvrdeći da ju je vrijeđala i pokušala pregaziti.

Foto: 24sata

Pregledat će se snimka iz emisije RTL Danas. Petra je rekla da nije u nikakvom srodstvu s okrivljenom.

- Svjedočila sam onome što se vidi na snimci. Tamo sam radila svoj posao. Nisam sigurna što se događalo oko mene. Ja nisam iz tog kraja, bila sam tamo samo tada. Dogovorili smo se s vatrogasnim zapovjednikom za live. Došli smo ranije snimiti materijal. Sugovornika, vatrogasca smo pratili. Pozicionirali smo se i u trenutku je došao prema nama auto iz kojeg su izašle dvije žene. Sve je gorjelo. Nisam znala treba li im pomoć, nisam kužila tko su one, gledala sam jesu li fizički dobro. Snimatelj je snimao i pitao me hoću li prestati rekla sam - ne, snimaj. Dok su dvije žene govorile, vatrogasni zapovjednik je odustao od livea i ja sam ostala sama u liveu. Ja sam ostala tamo i govorila što vidim. One su ušle u automobil i otišle. Uvjeti su bili izvanredni i nisam razmišljala o drugima, rekla je novinarka Petra. Dodala je kako su kasnije snimili još neke osobe, nakon toga se javili urednicima i krenuli pripremati druge emisije.

Foto: 24sata

Podsjetimo, dok je krajem kolovoza policajka opisivala kako joj je Dujić pokazala srednji prst te psovala majku, optužena je reagirala okretanjem očiju, a s lica nije skidala blagi smiješak. U jednom trenutku, dok je oštećena opisivala strah koji je pretrpjela, Dujić se u potpunosti okrenula prema njoj te ju je fiksirala pogledom.

Zbog takvog ponašanja optužene policajka je u nastavku ročišta premještena na drugo mjesto u sudnici. Oštećena policajka tada je pred sudom iznijela potresne detalje o posljedicama koje trpi od dana incidenta.