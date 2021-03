Čini se da se afera o nekretninama sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića ponavlja, no u ovom slučaju glavni je akter obitelj vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Priču donosi Telegram.

Naime, ovog je tjedna portal Index u javnost izašao s informacijom kako su Ante i Zdenka Penava, roditelji vukovarskog gradonačelnika Ivana, dobili od države na dar dva stana. Uz stanove, obitelj Penava posjeduje dvije obiteljske kuće u Vukovaru i nekretninu na otoku Visu, koje je otac Ante lukavo prepisao svojoj djeci.

Drugi stan, koji se nalazi u Ulici Hrvatskog zrakoplovstva i veličine je 75,42 metara četvornih, obitelj Penava dobila je na dar 2014. godine. Kako bi uopće ispunili uvjete za stjecanje drugog stana od države, otac vukovarskog gradonačelnika, Ante Penava je veliku obiteljsku kuću u Vukovaru u Ulici Josipa bana Jelačića darovnim ugovorom poklonio svojoj kćeri Danijeli Penavi, koja živi u Zadru. Tako je iz svog vlasništva maknuo nekretninu koja bi mu bila prepreka kada su on i supruga od države dobivali stan, piše Telegram.

No, to nije sve. I sin Ante je 2012. godine dobio svoj dio, i to dvostruki. Naime, 2012. godine, gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, gruntovno je uknjižen na kuću u Dubrovačkoj ulici u Vukovaru gdje i danas živi. Tu kuću od 169 metara četvornih s pomoćnom zgradom od 60 m², na zemljištu veličine 672 četvorna metra koja vrijedi skromnih 400.000 kuna, Penava je dobio darovnim ugovorom. Nakon dobivanja drugog stana od države, Anti Penavi poklonjena je i kuća na Visu.

Ante Penava je tako pravo na stjecanje vlasništva državnog stana ostvario kao hrvatski branitelj, a u a u Zakonu o područjima od posebne državne skrbi stoji kako pravo na stan mogu ostvariti samo oni koji 'nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991'. Ispada da je Ante Penava u Vukovaru imao dvije nekretnine i ni po kojoj osnovi nije mogao i trebao dobiti stan od države, ali je vješto odigrao i dobio ga bez ikakvih problema.