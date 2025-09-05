Obavijesti

Afganistan: Snažni potresi tresu zemlju, poginulo 2200 ljudi

HINA
Čitanje članka: 1 min
Foto: SAYED HASSIB/REUTERS

Prvi potres magnitude 6 ovog tjedna, samo nekoliko minuta prije ponoći u nedjelju, bio je jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu, uzrokujući štetu i razaranje u pokrajinama Nangarhar i Kunar

Dva snažna naknadna potresa potresla su istočni Afganistan u razmaku od 12 sati, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ), što je u petak izazvalo strah od novih žrtava i razaranja u regiji u kojoj je u potresima u četiri dana poginulo oko 2.200 ljudi. 

Preživjeli u regiji sklonoj potresima bore se za osnovna sredstva dok Ujedinjeni narodi i druge agencije upozoravaju na kritičnu potrebu za hranom, medicinskim potrepštinama i skloništem, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) hitno traži četiri milijuna dolara. Najnoviji naknadni potresi uslijedili su nakon dva potresa koja su opustošila ovu južnoazijsku naciju, shrvanu ratom, siromaštvom i smanjenjem pomoći. Talibanska administracija procijenila je 2.205 smrtnih slučajeva i 3.640 ozlijeđenih do četvrtka.

Potres magnitude 5,4 u petak pogodio je jugoistok na dubini od deset kilometara, izvijestio je GFZ, nekoliko sati nakon jednog kasno u četvrtak navečer.

Prvi potres magnitude 6 ovog tjedna, samo nekoliko minuta prije ponoći u nedjelju, bio je jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu, uzrokujući štetu i razaranje u pokrajinama Nangarhar i Kunar.

Kuće su izgrađene uglavnom od suhozida, kamena i drveta, pa su neke obitelji radije ostale na otvorenom nego se vratile kući, u mjeri opreza protiv naknadnih potresa.

Klizišta i ruševine na ključnim cestama ometali su pružanje pomoći, priopćila je WHO, istovremeno pozivajući na dodatna sredstva za pružanje zdravstvene zaštite i nadzor bolesti.

"Nedostatak sredstava od najmanje četiri milijuna dolara prijeti odgađanjem ključnih aktivnosti", navodi se u priopćenju te naglašava potreba za međunarodnom podrškom.

Izdano je i upozorenje na rizik od bolesti, koji proizlazi iz prenapučenih skloništa, nesigurne vode i neprimjerenog gospodarenja otpadom, dok priljev Afganistanaca nedavno deportiranih iz Pakistana opterećuje krhki zdravstveni sustav.

Afganistanska talibanska vlada ubrzo nakon nedjeljne katastrofe pozvala je na hitnu pomoć svijeta. No, pomoć je bila oskudna u zemlji koju svijet uglavnom ignorira od talibanskog preuzimanja vlasti 2021. godine.

Zemlja se također bori s milijunima Afganistanaca protjeranih iz susjednog Irana i Pakistana te onima koje je pogodila suša na sjeveru.UN, koji je upozorio da će novac za pomoć žrtvama potresa uskoro nestati, planira pokrenuti hitan apel za sredstva, rekla je visoka dužnosnica u zemlji. "Imamo neka početna sredstva, ali želimo uputiti hitan apel", rekla je Kate Carey, zamjenica voditelja UN-ovog ureda za koordinaciju humanitarnih poslova za Afganistan.

