NA PUT KRENUO IZ ZNATIŽELJE?!

Afganistanac (13) sakrio se u stajni trap aviona i odletio za Indiju! 'Nosio samu jednu stvar'

Afganistanac (13) sakrio se u stajni trap aviona i odletio za Indiju! 'Nosio samu jednu stvar'
Foto: Joshua Roberts/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dječak je htio otputovati u Iran, ali nije znao da ovaj let ide za Delhi. Ušuljao se u zračnu luku u Kabulu, uspio je pratiti skupinu putnika i onda je pronašao skrovište, objavili su indijski mediji...

Dječak (13) iz Afganistana preživio je nevjerojatan put od Kabula do Delhija skrivajući se u odjeljku za stajni trap putničkog aviona Kam Air, javlja BBC.

Dječaka su vlasti otkrile nakon što je uočen kako luta po pisti u ponedjeljak nakon slijetanja. Priveli su ga, ispitali, a zatim vratili u Kabul. Ovaj let inače traje oko dva sata...

- Dječak je vlastima kazao kako je na put krenuo iz znatiželje - piše BBC.

Sve što su vlasti pronašle u dijelu u kojem se skrivao je maleni crveni zvučnik.

- Dječak je htio otputovati u Iran, ali nije znao da ovaj let ide za Delhi. Ušuljao se u zračnu luku u Kabulu, uspio je pratiti skupinu putnika i onda je pronašao skrovište - objavio je Indian Express.

- U posljednje vrijeme zabilježeni je više slučajeva 'slijepih putnika' koji se skrivaju u avionima za letove prema SAD-u ili Europi. Vrlo malo njih preživi takve pokušaj, sijepi putnici često znaju izgubiti svijest - piše BBC.

