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BRAĆA 'PALA' U SPLITU

Afganistanci imali krivotvorene hrvatske osobne: 'Zvali' su se Kralj Ladislav i Knez Trpimir!

Piše 24sata,
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Afganistanci imali krivotvorene hrvatske osobne: 'Zvali' su se Kralj Ladislav i Knez Trpimir!
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Izašli su pred suca istrage Županijskog suda. Stariji muškarac je pritvoren da ne pobjegne, mlađi je završio u domu na Brdima.

Dvojica braće iz Afganistana uhićeni su na aerodromu prije leta za Njemačku. Ispostavilo se da su u Hrvatsku iz Grčke stigli s krivotvorenim ispravama. Imali su hrvatske osobne iskaznice, i to s nevjerojatnim imenima, javlja Dalmatinski portal.

Mlađi muškarac, koji je još maloljetan, imao je hrvatsku osobnu iskaznicu na ime Kralja Ladislava, a stariji na ime Kneza Trpimira?!

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Izašli su pred suca istrage Županijskog suda. Stariji muškarac je pritvoren da ne pobjegne, mlađi je završio u domu na Brdima.

Krivotvorene isprave dobili su u Ateni, javlja DP.

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