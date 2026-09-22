Afganistanci imali krivotvorene hrvatske osobne: 'Zvali' su se Kralj Ladislav i Knez Trpimir!

Dvojica braće iz Afganistana uhićeni su na aerodromu prije leta za Njemačku. Ispostavilo se da su u Hrvatsku iz Grčke stigli s krivotvorenim ispravama. Imali su hrvatske osobne iskaznice, i to s nevjerojatnim imenima, javlja Dalmatinski portal.

Mlađi muškarac, koji je još maloljetan, imao je hrvatsku osobnu iskaznicu na ime Kralja Ladislava, a stariji na ime Kneza Trpimira?!

Izašli su pred suca istrage Županijskog suda. Stariji muškarac je pritvoren da ne pobjegne, mlađi je završio u domu na Brdima.

Krivotvorene isprave dobili su u Ateni, javlja DP.