Afrička svinjska kuga u 84 gospodarstva u Hrvatskoj, tu su nove mjere za suzbijanje bolesti

U Hrvatskoj je dosad potvrđena bolest afričke svinjske kuge na ukupno 84 gospodarstava, a s obzirom na njezino širenje Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novu naredbu o mjerama kontrole za njezino suzbijanje i prateće rješenje o zonama ograničenja, izvijestili su u srijedu iz tog ministarstva.

Od prvog slučaja afričke svinjske kuge na području Hrvatske, podizanjem intenziteta uzorkovanja i pregledom kontaktnih gospodarstava u odnosu na one na kojima je prvotno potvrđena sumnja, ta je bolest do danas potvrđena na ukupno 84 gospodarstva i to na području Vukovarsko-srijemske županije i dva u Brodsko-posavskoj županiji, općinama Sikirevci i Gundinci. Uz pojačani monitoring uzgoja domaće svinje na području Babine Grede i Vinkovaca, nema širenja bolesti što pokazuje i osam negativnih gospodarstava, navode iz Ministarstva.

Temeljem pojačanog nadzora u lovištima radi sprječavanja pojave i širenja te bolesti među divljom populacijom, danas je iz jedne uginule divlje svinje izoliran virus ASK u Karlovačkoj županiji, Općini Rakovica, dodaju u svom priopćenju.

S obzirom na značajno širenje zaraze objavljena je nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH i prateće Rješenje o zonama ograničenja, ističu iz Ministarstva poljoprivrede te apeliraju na posjednike da se najstrože pridržavaju svih mjera koje odredi Ministarstvo i Veterinarska inspekcija.

Dodatno, kao mjera sprječavanja ilegalnog prometa živih svinja i svinjskog mesa i u cilju zaustavljanja daljnjeg širenja zaraze, aktivni su punktovi s policijskim nadzorom na točkama na kojima je povećan rizik za pojavu potencijalnog ilegalnog prometa na području općina koje se nalaze u zoni zaštite. napominju.

Nakon provedenog elektronskog savjetovanja, objavljen je i Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge kojim se propisuje oblik i sadržaj oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla u svrhu stavljanja na tržište, oblik i sadržaj posebnih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla te postupak određivanja objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge, ističu iz tog ministarstva.