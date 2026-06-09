Obavijesti

News

Komentari 0
DVOJE OZLIJEĐENIH

Agencija se oglasila o padu zrakoplova kod Vrsara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Agencija se oglasila o padu zrakoplova kod Vrsara
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U zrakoplovu su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše ozlijeđene, ističu u agenciji

U padu ultralakog zrakoplova slovenske registracije kod Vrsara u utorak ujutro lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je poslijepodne Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN). 

Agencija je izvijestila da se nesreća dogodila na aerodromu Vrsar u utorak oko 8.35 sati kada je prilikom polijetanja došlo do pada ultralakog zrakoplova tipa žirokopter, slovenskih registarskih oznaka.

PAD MANJEG ZRAKOPLOVA Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih
Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

U zrakoplovu su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše ozlijeđene, ističu u agenciji navodeći da su informaciju o nesreći dobili od Operativno komunikacijskog centra MUP-a i Operativnog centra Civilne zaštite.

Istarska policija ranije je izvijestila da je u nesreći ozlijeđena jedna osoba te da su na teren upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026