Agent za nekretnine: 'Cijene nekretnina, bez obzira na neke devijacije, uvijek rastu'

Borislav Vujović, predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama, u središnjem Dnevniku HRT-a komentirao je rast cijena stambenih nekretnina koji prati smanjeni broj kupoprodaja. Govorio je i o aktualnim trendovima, razlikama među lokacijama i strukturi kupaca.

Na pitanje što konkretno pokazuju statistike, Vujović je upozorio da se kretanje cijena ne može promatrati jednako na cijelom tržištu.

- Tu je važno napraviti distinkciju: ne rastu sve cijene i nije svugdje jednako. Cijene ovise o lokaciji, tipu nekretnine i karakteristikama nekretnine. Ono što možemo reći za zagrebačko tržište jest da je, kada pričamo o polovnim stanovima, promet pao 10 posto, a cijene su narasle nešto više od toga - rekao je Vujović.

Razlike su, kaže, posebno izražene između velikih gradova i područja koja su više ovisila o potražnji stranih kupaca. Naglasio je kako po cijenama i dalje vode veliki gradovi poput Zagreba, dok je u dijelovima koji su bili orijentirani prema stranim kupcima zabilježen najmanji rast cijena.

Izdvojio je također dvije glavne skupine kupaca.

- Imamo uvijek dva tržišta: ono investicijsko i ljude koji rješavaju stambena pitanja. Mislim da je u ovom trenutku više onih koji rješavaju stambeno pitanje i da se mijenja dinamika u odnosu na prije par godina. Ali kada pričamo o nekretninama višeg cjenovnog razreda, to su investicijski kupci i određeni broj kupaca koji ima budžet da si to može priuštiti - rekao je.

Na pitanje jesu li cijene nekretnina danas previsoke i koliku zaradu na njima ostvaruju investitori, Vujović odgovara:

- Uvijek je ono pitanje: tko kaže da su prenapuhane, dok god kupci kupuju. Trenutačno imamo situaciju da nam je veća potražnja nego što je ponuda i da se sve uglavnom proda. Kad pričamo o tome, treba uzeti u obzir da su visoke ulazne cijene, pogotovo kad pričamo o novogradnji. Visoke su cijene zemljišta, nema ih dovoljno. Taj jedan investicijski ciklus, od kad kupite do kad dobijete dozvolu da završite, traje i do četiri i više godina.

Istaknuo je i kako visoke cijene nisu samo hrvatski problem, već nešto što je prisutno u svim zemljama Europske unije te da je riječ o problemu na kojem se radi.

Aktualne mjere Vlade RH ocijenio je kao pozitivne, no upozorio je kako njihovi učinci neće biti vidljivi odmah.

- Koliko sam bio kritičan prema APN-ovim kreditima koji su bili do unazad dvije godine i djelovali na rast, po našem mišljenju, između ostalog i na rast cijena, toliko su ove mjere dobre. Sve ono što Vlada radi apsolutno ima smisla, cijeli taj paket koji je u zadnje vrijeme donesen. Ali to nisu mjere koje mogu djelovati trenutačno i na dugi rok će sigurno imati rezultata. Sad je pitanje koliko će trebati da stvarno krenu donositi vidljiv rezultat - rekao je.

Razgovor je završio pitanjem o tome je li u ovom trenutku bolje kupiti nekretninu ili pričekati, na koje je Vujović odgovorio:

- To je pitanje zbog čega kupujete. Ako kupujete investicijski, onda je odgovor u matematici. Ako kupujete za život, onda je čekati godinu dana da se nešto kupi predugo, jer godina dana života u vlastitom stambenom prostoru je neprocjenjiva. Naravno, ne po svaku cijenu, ali ono što nam govori povijest jest da cijene konstantno rastu i da, bez obzira na to što se događaju možda neke devijacije, uvijek cijene idu prema gore.