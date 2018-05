Agonija ne prestaje: Benova majka još čeka DNK testove

Majka nestalog dječaka Bena Needhama još uvijek čeka rezultate DNK testiranja s dva predmeta pronađena na mjestu gdje je mališan nestao, 18 mjeseci nakon što su predmeti pronađeni.

Ben Needham nestao je davne 1991. godine na grčkom otoku Kosu, kada je imao samo dvije godine. Od tada traje potraga za bilo kakvim tragom koji bi mogao rasvijetliti što se dogodilo s nestalim dječakom. Benova majka Kerry Needham (44) prošle je godine otkrila javnosti da je britanska policija u zadnjem pretraživanju terena pronašli autić igračku i sandalu s tragovima krvi.

Službenici britanske policije otputovali su na Kos kako bi pokušali saznati što se dogodilo s dječakom koji je nestao prije gotovo 27 godina, no kako nisu pronađeni posmrtni ostaci, samo igračka i sandala, policija je okončala istragu.

DNK testiranja na naknadno pronađenim predmetima provodi nezavisna skupina koja to radi besplatno, piše The Sun.

Missing Ben Needham’s mum still waiting for DNA results from blood on toy car and sandal found in dig site 18 MONTHS ago https://t.co/q15UN5J1cW pic.twitter.com/XatmrXn2pU