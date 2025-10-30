Agresivni majmuni na slobodi: Prevrnuo se kamion, ljudi zovu šerifa: 'Nažalost, nije šala'

Kamion koji je prevozio majmune iz laboratorija u New Orleansu prevrnuo se u utorak na autocesti u Mississippiju. Nekoliko životinja je pobjeglo iz kaveza, javlja AP.

Svi osim jednog su ubijeni, rekao je ured lokalnog šerifa, prenosi AP dok neki mediji javljaju da su na slobodi još tri majmuna.

Također su rekli da su životinje morali ubiti jer su bile agresivne. Ne zna se koliko je majmuna bilo u kamionu.

‼️UPDATE‼️ There are 3 monkeys still on the loose after the officials from Tulane were able to get inside the truck and... Objavljuje Jasper County Sheriff's Department, Mississippi u Utorak, 28. listopada 2025.

Riječ je o tzv. rezuz majmunima odnosno makakijima koji su teški oko 8 kila i najčešće se koriste u laboratorijskim istraživanjima. Majmune su vozili sa Sveučilišta Tulane. Sveučilište je reklo da majmuni nisu njihovi i da ih nisu prevozili djelatnici Sveučilišta. Iako je policija rekla da su majmuni zaraženi hepatitisom C, herpesom i koronom, Sveučilište je to zanijekalo.

Nejasno je i tko je vlasnik majmuna i zašto su bili na cesti te kamo su ih vozili. Policija tvrdi i kako im je vozač rekao da su majmuni opasni te da on mora nositi zaštitnu opremu. Sveučilište Tulane je reklo da surađuje s vlastima. Na teren su izašli i predstavnici udruga za prava životinja.

Ne zna se zašto se kamion prevrnuo. Nakon što je policija vijest objavila na Facebooku, javio im se zabrinuti građanina koji ih je pitao da li je sve ovo šala. Odgovorili su mu da nije.