Agrokor: Nacrt nagodbe nakon koje bi Rusi imali najveći udio

Pojedinačno najveći vlasnički udio u novom Agrokoru imale bi dvije ruske banke - Sberbank i VTB banka bi imale između 30 i 46 posto, potvrdili su u ponedjeljak neki od čelnika stranaka vladajuće većine nakon sastanka u Banskim dvorima na kojem im je izvanredna uprava Agrokora predstavila nacrt prijedloga nagodbe.

Čačić: Relativno većinski vlasnici ruske banke

Predsjednik Narodne stranke - Reformista Radimir Čačić izjavio je kako je nagodba u okvirima onoga o čemu se razgovaralo u proteklih 20-ak dana.

"Većinski vlasnici, relativno većinski, će biti Rusi, obadvije njihove banke u jednom okviru koji će se kretati između 30 i 46 posto. Vidjet ćemo što će se postići", kazao je Čačić nakon sastanka na kojem su izvanredni povjerenik Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber predstavili nacrt nagodbe.

"Naravno da svi drugi imaju svoje postotke, isto tako, ne ovoga puta potpuno definirane, ali ništa od toga nije iznenađujuće, jer sve se nalazi u okvirima o čemu se do sada razgovaralo i jako je važno da su dobavljači postigli dogovor i prihvatili takav pristup", kazao je.

Čačić napominje i kako ništa još nije do kraja gotovo, jer sve "treba pretvoriti u papire, u pravne forme, u obvezujuće dokumente".

"Sve to zajedno treba potpisati i izglasati, ali sudeći po svemu to je u visokoj razini sigurnosti da će biti realizirano", rekao je.

Nije mogao reći koliki će biti otpis duga odnosno o kojem se postotku otpisa govorilo, napominjući kako to "ne može to reći dok cijela priča ne dobije ukupnu dimenziju".

"Ali relacije su uspostavljene i to je jako važno", kazao je.

Dodao je kako je najvažnije da bivši vlasnici ne zadržavaju ništa, jer je dug znatno veći od imovine.

"Bilo je tijekom procesa naznaka pobune građanstva i javnosti da (Ivica) Todorić ne bi kakvu imovinu zadržao. Ne može zadržati nikakvu imovinu i nikakvu vrijednost jer je dug veći od imovine", rekao je Čačić.

Vrdoljak: Restrukturiranje duga održivo

Predsjednik Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati (HNS) Ivan Vrdoljak iznio je informaciju da su dobavljači jutros na sastanku potvrdili nacrt prijedloga nagodbe odnosno da su "od sedam prisutnih svi potvrdili".

Dug će biti restrukturiran na razini milijardu-1,5 milijardi eura, otkrio je Vrdoljak, koji ocjenjuje da je to sigurno održivo i daje za vjerovati da će ne samo sustav Agrokora nego i sve vezane tvrtke i dobavljači zadržati industrijsku proizvodnju i radna mjesta u Hrvatskoj.

Nije želio govoriti koliki bi otpis potraživanja u Agrokoru mogao biti, kao ni koliki bi bio udjel ruskih banaka (Sberbanka i VTB banke) u vlasničkoj strukturi novog Agrokora, najavljujući da će to biti poznato na sutrašnjoj prezentaciji na kojoj će biti premijer Andrej Plenković i izvanredna uprava Agrokora.



"Veseli me da je u trenucima donošenja zakona i političke nestabilnosti koja je uslijedila bio puno veći pesimizam nego danas. Danas su optimisti očito i hrvatski dobavljači koji će to potvrditi. Dug će biti puno manji, zadržat ćemo stabilan politički i gospodarski sustav, imati ćemo radna mjesta i industrijsku proizvodnju", poručio je Vrdoljak.

Kako su proteklih dana objavili neki mediji, u novoj tvrtki u koju će biti prebačena imovina kompanija Agrokora, Sberbank bi imao oko 30 posto vlasničkog udjela, dok bi s drugom ruskom državnom bankom VTB-om držao oko 44 posto dionica nove kompanije. Obvezničari Agrokora imali bi od 23 do 25 posto kompanije, pri čemu bi Knighthead Capital držao 10 do 12 posto Agrokora, domaće banke oko 10 posto udjela, a dobavljači oko osam posto.