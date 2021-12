U Otvorenom HTV-a političari su sinoć komentirali glavne događaje koji su obilježili ovu godinu, a SDP-ovu Mirelu Ahmetović naljutio je uvodni prilog u emisiji.

- Ova je godina obilježena presedanom u povijesti RH, pravomoćnom presudom protiv čitave stranke za koruptivne radnje, odnosno izvlačenje javnog novca za svoj interes. Nitko o tome niti A u uvodnom prilogu, ističe.

Dodaje da se nije raskolila stranka, dakle SDP, već Klub, a radi se o 36 ljudi, a sada ih čini 18. Rekla je da joj je drago da je imala mogućnost "ukazati na dosljednost HRT-a i na tretman kakav imaju druge stranke".

- Osim toga se dogodio "spektakularni događaj da je uhićena aktualna članica predsjedništva HDZ-a, Gabrijela Žalac, zbog priskrbljivanja materijalne koristi iz javnih sredstava. Uhićena je zahvaljujući europskim pravosudnim tijelima, dok su istodobno hrvatska pravosudna tijela zataškala taj slučaj, nitko o tome ni A na javnoj televiziji. Voditelj Mislav Togonal rekao je da je radio emisiju o tome i na radiju i na televiziji.

- Imali ste uvodni prilog gdje je bilo važno reći da se raskolio SDP, a ovo je nevažno za javnost - nastavila je Ahmetović dodajući da je ovu godinu obilježilo i katastrofalno vođenje pandemijske krize.

HDZ-ova ministrica Nina Obuljen Koržinek odgovorila joj je da ne etiketira novinare ni HRT na ovaj način.

- Mislim da to nije primjereno, za tim nema potrebe. Vaš se Klub raskolio, nemojte se uzrujavati, možda da se HDZ-ov klub raskolio isto bi se to možda objavilo u prilogu. To se zove novinarska sloboda, mislim da nije primjereno da se na ovakav način to radi, govorim kao ministrica koja je zadužena za to, ističe Obuljen Koržinek.

- Nevjerojatno mi je kako se ministrica s pozicije ministrice usuđuje docirati, na lakonski način govoriti o tome da se neprimjereno obraćam novinarima. Ja sam iznijela notornu istinu. Ona je čista pogreška novinarke koja je rekla da se raskolila stranka. Ovdje se govori o raskolu SDP-a, a prešućuje se upravo ono što je itekako obilježilo godinu. To su dva skandalozna događaja za HDZ - odgovorila je Ahmetović.

- Izuzetno smo loši u procijepljenosti, to nam je možda gurnulo u referendum i raskoljavanje društva te sve ostalo što je uzrokovalo to katastrofalno vođenje. Ne postoji niti obnova nakon katastrofalnih potresa. Ljudi danas sjede u kontejnerima, smrzavaju se, tamo i umiru. Jedino čega se sjećamo jest dobacivanje lopticama između gospodina Damira Vanđelića, dakle bivšeg ravnatelja Fonda i ministra Darka Horvata koji u svakom svojem nastupu govori ljudima "obnova tek što nije počela". To je realnost, a ne rast BDP-a, koji pozdravljam. Ali to nije zasluga Vlade već turističkih djelatnika koji su dali sve od sebe da barem ta turistička sezona uspije i da doprinesu svojoj državi, društvu jer su shvatili da nitko drugi neće priskrbiti njihovoj djeci i njihovoj egzistenciji - rekla je Ahmetović, a Koržinek joj je odgovorila:

- Ne znam kako reagirati. Turističke sezone ne bi bilo da nije bilo brze intervencije Vlade i spašavanja 700 tisuća radnih mjesta, to je i vama jasno, s tim se bavite. Govoriti ovako o obnovi - vi ste iz Omišlja, vjerojatno vam je to dalje, ja se time bavim svaki dan i to već jako dugo. Ne može se obnoviti niti Zagreb niti Petrinja, odnosno Sisačko-moslavačka i susjedne županije u mjesec ili dva, kako vi pokazujete. Naravno da neke stvari mogu ići brže, međutim, sutra ćemo na obljetnicu potresa prezentirati sve ono što je napravljeno i za hitno zbrinjavanje, za sanaciju infrastrukture, i pomoć građanima, ističe.