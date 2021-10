Mirela Ahmetović za emisiju Nedjeljom u 2 komentira raspad SDP-ova kluba zastupnika. Istaknula je kako je voditelj i urednik emisije Aleksandar Stanković jedan od vrlo malog broja novinara i govornika koji je naglasio da se radi o raskolu Kluba SDP-a.

- Svi govore o raspadu stranke, no riječ je o raspadu Kluba zastupnika SDP-a. Sjećam se pred lokalne izbore, neki su najavljivali smrt SDP-a onda kada SDP uopće nije loše prošao. Dapače, prošao je vrlo dobro na lokalnim izborima. Novinari su se povukli, a onda počeli čačkati po unutarstanačkim problemima. Na našem skupu u Tuhelju koji smo organizirali kako bismo razgovarali o reformi lokalne samouprave, nikoga nije bilo briga što mi imamo reći o lokalnoj samoupravi. Bilo je bitno pitanje tko koga podržava unutar stanke, što će biti s Klubom, tko će biti isključen, a tko neće - rekla je, piše HRT.

- SDP se suočava s unutarstranačkim problemima. Svi oni koji su istupali o stranci na način da su iznosili takozvani 'prljavi veš', to tako ne bih ni nazvala, to su problemi koje svaka stranka ima, u javnosti nisu doprinjeli rejtingu SDP-a ni izgradnji onih politika koje će birači prepoznati - rekla je.

Dodala je da ljudi koji su čitavo vrijeme bili okrenuti sami sebi i svojoj osobnoj poziciji, a ne stranci, danas više nisu u Klubu SDP-a.

Rekla je i da, što se tiče sadašnje situacije, ne očekuje nikakav egzodus iz SDP-a.

- Naravno, tu će uvijek biti nezadovoljnika koji ne znaju cijelu informaciju, koji se solidariziraju s nekim ljudima u SDP-u koji ne iznose baš potpunu istinu ili nekako ipak polovično iznose informacije, a vrlo često je baš svakom članu na terenu objasniti ponaosob potpunu priču, rekla je Ahmetović.

Poručila je da nije pobornik razgovora u medijima o imenima i prezimenima te da neće komentirati bivše kolege.



'Ostojić se povukao'

Međutim, konkretno za Rajka Ostojića, koji je iz stranke isključen još ljetos, a kojeg je spomenuo Stanković, rekla je da bi bila sretnija da se nije povukao, već da se angažirao kao liječnik za vrijeme pandemije kao najpozvaniji član SDP-a, da u Saboru iskoristi svo svoje znanje da pomogne SDP-u i ukaže građanima na sve nepravilnosti i nedostatke postupanja Vlade u pandemiji.

- Što je taj čovjek napravio? Jednostavno se povukao i u pozadini vjerojatno kovao plan kako srušiti aktualna legitimno i legalno izabrana stranačka tijela - predsjednika Predsjedništvo i Glavni odbor, rekla je Ahmetović.

Odbacila je komentar da je trbuhozborac šefa stranke Peđe Grbina.

'Saborski zastupnici učahurili su se u saborske fotelje'

Ahmetović je rekla da je još u unutarstranačkim izborima, kada se kandidirala za predsjednicu stranke, govorila o tome da su saborski zastupnici u SDP-u postali sebi najvažniji te da su postali elita stranke kakva ni ne može postojati u socijaldemokratskoj stranci.

- I to se sad pokazuje - dodala je.

Rekla je da se od saborskih zastupnika traži da budu konstantno u vezi s terenom te da SDP na tome sada radi.

- Saborski zastupnici učahurili su se u saborske fotelje i naprosto je postalo bitno samo hoćeš li biti za četiri godine na listi za Sabor, hoćeš li biti dovoljno visoko i hoćeš li osvojiti mjesto predsjednika nekog od saborskih odbora - rekla je Ahmetović.

Poručila je da je ne zanimaju priče o ustašama i partizanima te da je kao i svakog drugog čovjeka u ovoj zemlji iznerviraju događaji koji nemaju veze sa sadašnjosti, a još manje s budućnosti - kao što su ispadi s neprimjerenim simbolima oko kojih se čitava javnost uzbudi, a stvarni problemi postaju sekundarni.

Na pitanje po čemu se SDP ideološki razlikuje od HDZ-a, Ahmetović je rekla da žive na socijaldemokratskim postavkama koje se ne mogu usporediti s HDZ-ovom agendom.

- Ideologija SDP-a danas je jednaka prilika za sve, socijalna pravednost i solidarnost. A kad kažem jednaka prilika za sve, nije to ona floskula koju vole ljudi slušati, odnosno reći kada nemaju što reći, nego je to ono što sam ja sama doživjela. Mislim na to da svako dijete danas mora imati jednaku priliku obrazovati se, a što će mu onda dati priliku da uspije u životu, rekla je Ahmetović.

Dodala je da je takve politike i sama uvela kao načelnica Omišlja.

- To je moj san i san socijaldemokracije da to bude preslikano i na čitavu razinu, rekla je Ahmetović.

'Sve što smo mogli dali smo u obrazovanje'

Istaknula je da je svako dijete u Omišlju, i prije nego što je to zaživjelo na državnoj razini, imalo besplatne udžbenike u osnovnom školstvu. Danas ljudi koji primaju ispodprosječnu plaću imaju ogromno financiranje nabavke srednjoškolskih udžbenika, dodala je Ahmetović, a naglasila je i da su uveli stipendije za izvanredne i redovne studente te neograničen broj stipendija za poslijediplomske studije.

- Sve što smo mogli dali smo u obrazovanje, rekla je Ahmetović.

Kao najnoviju mjeru istaknula je pomoć u pripremi djece za maturu.

- To je ono što mi moramo osigurati svoj djeci kako bi svaka djeca kao odrasli ljudi imali jednaku priliku za uspjeh, poručila je.

Uskoro opširnije...