AI u središtu razgovora Trumpa i Xija u SAD-u, strah stručnjaka oko mogućeg podilaženja Kini

Kada kineski čelnik Xi Jinping u srijedu sleti u Maryland, zakoračit će u zagrljaj američkog predsjednika koji je prema Kini pokazao više naklonosti nego bilo koji njegov nedavni prethodnik. Umjetna inteligencija, trgovina i globalna stabilnost bit će na dnevnom redu, no malo tko očekuje značajne rezultate.

Susret Xija i Donalda Trumpa bit će drugi put ove godine da čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava razgovaraju licem u lice. Na prethodnom sastanku na vrhu, održanom u Pekingu u svibnju, mnogo se govorilo o izgradnji strateške stabilnosti između dviju sila. Međutim, bilo je malo konkretnih rezultata jer su zemlje i dalje u sukobu oko trgovine, kontrole izvoza i geopolitike.

Unatoč dobroj volji izgrađenoj u svibnju, malo tko predviđa veće pomake ovog tjedna kada Xi dolazi u svoj prvi državni posjet Sjedinjenim Američkim Državama od 2015. godine.

​- Očekivanja su vrlo niska. Nitko ne koristi termin isporučivih rezultata - rekla je Bonnie Glaser, izvršna direktorica u američkom think-tanku German Marshall Fund.

Umjetna inteligencija kao nova granica

Jedno područje u kojem bi Trump i Xi mogli postići određeni konsenzus je sigurnost umjetne inteligencije. Tehnološki rukovoditelji, među kojima su Jeff Bezos iz Amazona, Sundar Pichai iz Alphabeta, Sam Altman iz OpenAI-ja, Tim Cook iz Applea, Elon Musk iz Tesle, Mark Zuckerberg iz Mete te Jensen Huang iz Nvidije, navodno će prisustvovati državnoj večeri u Bijeloj kući, kako navodi The Guardian.

U proteklih nekoliko tjedana američka administracija bila je zaokupljena brigama da umjetna inteligencija napreduje prebrzo, ali istovremeno naglašava da SAD mora nastojati obraniti svoje vodstvo nad Kinom u toj graničnoj tehnologiji. Trump se oštro usprotivio pozivima na usporavanje njenog razvoja.

​- Vodeći smo u odnosu na Kinu u umjetnoj inteligenciji. I iskreno, želim da tako i ostane, jer onaj tko pobijedi u tome, pobjeđuje - rekao je nedavno Trump.

Američki ministar financija Scott Bessent nedavno je zaključio razgovore s kineskim potpredsjednikom vlade He Lifengom predloživši mehanizam za sigurnost umjetne inteligencije koji bi se uspostavio između Washingtona i Pekinga. Taj mehanizam bi navodno uključivao izravnu vruću liniju za komunikaciju, ali se zaustavlja na tome i ne predstavlja veći sigurnosni sporazum.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, António Guterres, pozvao je dvije zemlje da uspostave dijalog o umjetnoj inteligenciji sličan komunikaciji između SAD-a i Sovjetskog Saveza tijekom Hladnog rata.

​- Vlade s najvećim sposobnostima u području umjetne inteligencije imaju najveću odgovornost prema čovječanstvu, kako bi uspostavile kanale za dijalog, transparentnost, povjerenje i suradnju - rekao je Guterres.

Kina, s druge strane, ne dijeli američke procjene o ozbiljnoj prijetnji koju predstavlja razvoj te tehnologije. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će širenje straha i opaka konkurencija samo poremetiti proces globalnog upravljanja umjetnom inteligencijom. Podaci sa Sveučilišta Stanford pokazuju da oko 85 posto ispitanika u Kini smatra da takvi proizvodi imaju više prednosti nego nedostataka, u usporedbi s manje od 45 posto u SAD-u.

Kina je već poduzela korake kako bi obvezala označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom i ograničila mogućnost djeci da koriste takve suputnike, a sve u skladu sa željom vladajuće stranke da zadrži strogu kontrolu nad informacijama. Kina bi zapravo mogla biti više zabrinuta zbog onoga što vidi kao američke pokušaje ograničavanja njenog rasta, s obzirom na to da je Washington godinama branio Kini kupnju najnaprednijih poluvodiča.

Trgovinske napetosti i dalje traju

Sljedeća tema na dnevnom redu bit će trgovina. Washington i Peking postigli su privremeno primirje u trgovinskom ratu prošle godine na sastanku u Južnoj Koreji. To primirje, koje je uključivalo pauzu u uvođenju carina te sporazum da Peking olabavi ograničenja na izvoz rijetkih metala, istječe u studenom.

Peking se nada dugoročnijoj obvezi ukidanja carina koje predstavljaju prijetnju kineskom gospodarstvu vođenom izvozom. No, izvješća sugeriraju da SAD nije voljan pristati ni na što što bi oslabilo njegovu buduću pregovaračku moć. Kina možda također ne osjeća potrebu za pregovorima, jer je unatoč trgovinskom ratu kineski izvoz snažno porastao i zemlja je na putu da drugu godinu zaredom ostvari trgovinski suficit od bilijun dolara.

Jedan aspekt odnosa koji se promijenio od svibnja je pitanje Tajvana. Nakon sastanka u Pekingu, Xi je osigurao veliki ustupak od Trumpa, kada je ovaj pristao pauzirati paket američke prodaje oružja Tajvanu vrijedan 14 milijardi dolara. Američki predsjednici tradicionalno su isključivali pitanje prodaje oružja Tajvanu iz američko-kineskih odnosa.

Trump je, međutim, opisao buduću prodaju oružja kao vrlo dobar pregovarački žeton. Navodno se sada razmatra odgoda daljnje prodaje do nakon nadolazećih međunarodnih sastanaka krajem godine.

Nema saveza dvije najveće sile

Iako kineski državni mediji pišu da bi stabilan odnos između Kine i SAD-a donio više mira i prosperiteta svijetu, analitičari upozoravaju da se ovdje ne radi o savezu dviju dominantnih sila. Stručnjaci napominju da oni pronalaze način da upravljaju bilateralnim odnosom, ali ni na koji način ne rade zajedno kao suupravitelji međunarodnog poretka.

Kina ostaje najveći kupac iranske nafte i najveći trgovinski partner te zemlje. Nakon što je Trump u veljači pokrenuo napade na Iran, Kina je navodno iza kulisa izvršila pritisak na Teheran da sjedne za pregovarački stol. Također je smanjila uvoz nafte za gotovo četvrtinu u prvih šest mjeseci rata, čime je ograničila globalnu inflaciju. Što se tiče Ukrajine, Peking je pokazao nepokolebljivu podršku Moskvi otkako je ruski predsjednik pokrenuo invaziju.

Demokrati u Washingtonu pozvali su Trumpa da izrazi zabrinutost zbog kineskog tretmana političkih zatvorenika, ali već zvone na uzbunu da bi mogao učiniti previše ustupaka Xiju. Senatorica Tammy Duckworth naglasila je da Trump nije baš dobar u sklapanju dogovora s Kinom koji se doista i ostvaruju.

​- U isto vrijeme prekršio je naš dugogodišnji stav o Tajvanu upuštajući se u rasprave o prodaji oružja s predsjednikom Xijem. Brinem se da će se to ponoviti i da će Trump provesti previše vremena dodvoravajući se Xiju. Vrlo je rastresen - rekla je Duckworth.

*uz korištenje AI-ja