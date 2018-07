Airbus očekuje rast: Kroz 20 godina trebat će 37.400 aviona

Europski zrakoplovni div Airbus povisio je u petak prognozu globalne potražnje za zrakoplovima u idućih 20 godina a kao glavni pokretač izdvaja očekivani snažan skok osobne potrošnje u gospodarstvima u nastajanju.

U europskom zrakoplovnom koncernu procjenjuju da će zračni promet u razdoblju od 2018. do 2037. godine rasti u prosjeku za 4,4 posto godišnje, generirajući potražnju za 37.400 novih zrakoplova ukupne vrijednosti 5.800 milijardi dolara po kataloškim cijenama.

To je sedam posto više no što su prognozirali prije godinu dana, predvidjevši da će svijetu do 2036. godine trebati 34.900 zrakoplova ukupne vrijednosti 5.300 milijardi dolara.

Među pokretačima rasta tržišta zrakoplova navode procjenu prema kojoj bi se osobna potrošnja u gospodarstvima u nastajanju u tom razdoblju trebala uvećati za 2,4 puta u kontekstu viših raspoloživih dohodaka i udvostručenja srednje klase na globalnoj razini.

"Na tržišta u nastajanju otpadat će više od 60 posto gospodarskog rasta a putovanja po stanovniku u tim će se zemljama uvećati za 2,5 puta", procjenjuju u Airbusu.

U aktualnom su izvješću ujedno izmijenili tradicionalnu podjelu na uskotrupne s jednim prolazom i širokotrupne s dva prolaza, kao i podjelu unutar kategorije širokotrupnih zrakoplova pa izravne usporedbe s prethodnim izvješćima u tim podkategorijama zrakoplova nisu moguće.

Promjena metodologije temelji se na tome kako prijevoznici koriste zrakoplove a ne na tipu zrakoplova, što je u pojedinim slučajevima rezultat promjene poslovnih modela.

Glavno mjesto u izvješću pripada tržištu 'malih' mlaznih zrakoplova s do 230 sjedala, U Airbusu prognoziraju da će u idućih 20 godina biti isporučeno ukupno 28.550 takvih zrakoplova ukupne vrijednosti 3.200 milijardi dolara, odnosno 76 posto isporučenih letjelica.

Slijede kategorije zrakoplova srednje veličine, s 230 do 300 sjedala, i one 'velikih', s 300 do 350 zrakoplova. Ukupno bi do 2037. trebalo biti isporučeno 5.480 zrakoplova srednje veličine, te 1.760 onih 'velikih'.

U katagoriji 'ekstra velikih' zrakoplova s više od 350 sjedala potražnja je u idućih 20 godina procijenjena na 1.590 letjelica, pokazuju Airbusove prognoze.

U Airbusu napominju da su ključne procjene u njihovom novom izvješću ostale nepromijenjene, uključujući procjenu o rastu svjetskog gospodarsta za prosječnih 2,8 posto godišnje, te o rastu zračnog prometa za 4,4 posto godišnje.