Airbus pun narudžbi do vrha, ali poručuju: Ne možemo sve stići!

Airbus je lani 91 klijentu širom svijeta isporučio ukupno 793 putnička zrakoplova, pokazuje izvješće objavljeno u ponedjeljak. Isporuke su time uvećane za četiri posto, otprilike kao i u 2024. godini, pokazuju podaci.

Početkom prosinca kompanija je "zbog problema s kvalitetom" nabavljenih ploča za trup zrakoplova tipa A320 upozorila da bi kupcima u cijeloj 2025. godini trebala isporučiti 790 putničkih zrakoplova. U listopadu bili su očekivali oko 820 isporučenih letjelica.

Najviše je i u protekloj godini Airbus isporučio uskotrupnih zrakoplova, njih 607 iz linije A320, te 93 iz linije A220, stoji u priopćenju. Najviše su porasle isporuke zrakoplova iz "obitelji" A220, za 24 posto.

Početkom listopada Airbusov putnički mlaznjak A320 pretekao je brojem isporuka Boeingov 737 i zasjeo na prvo mjesto svjetske ljestvice najpopularnijih putničkih zrakoplova u povijesti, dosegnuvši brojku od 12.260 isporučenih zrakoplova od izlaska na tržište 1988. godine.

Boeing 737 držao je titulu najpopularnijeg putničkog zrakoplova od 90-ih godina prošlog stoljeća.

U kategoriji širokotrupnih zrakoplova kompanija je tijekom 2025. isporučila 36 aviona iz linije A330, te njih 57 iz linije A350.

Europski zrakoplovni koncern zaprimio je lani i tisuću novih bruto narudžbi u segmentu putničkih zrakoplova, odnosno njih 889 neto, kad se isključe otkazane.

Kompanija je uspjela osigurati ponovljene narudžbe i dovesti nove kupce kako za uskotrupne, tako i za širokotrupne modele, napominju u priopćenju.

Omjer nerealiziranih prema realiziranim narudžbama zadržao se tako iznad jedinice.

Broj nerealiziranih narudžbi na kraju godine dosegnuo je u 2025. novu najvišu razinu, uz 8.754 naručena zrakoplova.

Na kraju godine Airbus je u knjigama bilježio nerealizirane narudžbe za čak 1.124 širokotrupna zrakoplova, najviše otkada su osnovani.

Cjelovito izvješće o poslovnim rezultatima koncern će objaviti krajem veljače.