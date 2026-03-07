Obavijesti

PUT KA TEOKRACIJI PLUS+

Ajatolah Trump: Poput vjerskih vođa u Iranu, i on predstavlja svoju moć kao alat Božje volje

Piše Alen Galović,

Evangelički pastori položili su ruke na Trumpa i molili za uspjeh vojne operacije. Država koja tvrdi da se suprotstavlja religijskoj vlasti svojih protivnika počinje sama koristiti religijski legitimitet za političke ciljeve

Dok su američke i izraelske snage bombardirale ciljeve u Iranu, u Ovalnom uredu Bijele kuće odvijala se scena koja ljudima izvan SAD-a djeluje posve bizarno, premda je već viđena. Oko Trumpa se okupila se skupina evangeličkih pastora koji su položili ruke na njega i molili za „Božju zaštitu predsjednika i uspjeh američkih vojnika“. Video tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama i otvorio staru raspravu o političkoj instrumentalizaciji vjere.

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Zatvorili zračnu luku u Dubaiju, Teheran na meti udara. Hrvati se vraćaju iz Dohe i Rijada
Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

