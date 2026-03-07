Ajatolah Trump: Poput vjerskih vođa u Iranu, i on predstavlja svoju moć kao alat Božje volje
Evangelički pastori položili su ruke na Trumpa i molili za uspjeh vojne operacije. Država koja tvrdi da se suprotstavlja religijskoj vlasti svojih protivnika počinje sama koristiti religijski legitimitet za političke ciljeve
Dok su američke i izraelske snage bombardirale ciljeve u Iranu, u Ovalnom uredu Bijele kuće odvijala se scena koja ljudima izvan SAD-a djeluje posve bizarno, premda je već viđena. Oko Trumpa se okupila se skupina evangeličkih pastora koji su položili ruke na njega i molili za „Božju zaštitu predsjednika i uspjeh američkih vojnika“. Video tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama i otvorio staru raspravu o političkoj instrumentalizaciji vjere.