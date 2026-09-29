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STARO PRODAVALI KAO NOVO

AKCIJA EPPO-A: U 19 država proveli pretrage zbog prevara s mobitelima. I Hrvatska je tu

Piše HINA,
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AKCIJA EPPO-A: U 19 država proveli pretrage zbog prevara s mobitelima. I Hrvatska je tu
Zagreb: Prema podacima ITU Data Huba za 2024. godinu, 97,3 posto ljudi u Hrvatskoj posjeduje mobilni uređaj | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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EPPO ističe da su zločinačke organizacije prodale preko milijun rabljenih mobitela tvrdeći da su novi, prema priopćenju objavljenom u utorak

Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući u Hrvatskoj, provela pretrage zbog sumnje na prevaru vezanu za prodaju mobilnih telefona na internetu, a procjenjuje se da šteta iznosi oko 300 milijuna eura, priopćio je u utorak Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

EPPO ističe da su zločinačke organizacije prodale preko milijun rabljenih mobitela tvrdeći da su novi, prema priopćenju objavljenom u utorak.

Izvedeno je preko 160 pretraga diljem Europe od subote, što je dovelo do uhićenja sedmero osumnjičenih u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj, uključujući dvoje čelnika organizacije, naveo je EPPO.

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Prema istražiteljima, mobiteli su sastavljani u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima od polovnih komponenti. Uređaji su potom očišćeni, zapakirani te poslani u Nizozemsku, odakle su premješteni u skladišta u Njemačkoj.

Potrošači u Europskoj uniji su mogli kupiti mobitele koji su se oglašavali kao novi na internetu. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od milijun takvih uređaja.

Osumnjičene se također tereti za utaju poreza preko fiktivnih tvrtki sa sjedištem u zemljama članicama EU-a i Švicarskoj. Izbjegli su plaćanje preko 30 milijuna eura poreza na dodanu vrijednost u nekoliko zemalja članica, uključujući najmanje 25 milijuna eura u Njemačkoj, prema EPPO-u.

Operacija se usredotočila na Njemačku

Njemačka savezna pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija bila je središnja točka operacije.

U gradu Krefeldu je pretraženo skladište u industrijskom području. Tamo je uskladišteno između 10.000 i 15.000 mobitela, prema njemačkoj agenciji dpa.

U operaciji je sudjelovalo 1770 poreznih, carinskih i policijskih istražitelja, kazao je EPPO.

Pretrage su provedene u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Estoniji, Finskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Nizozemskoj.

Jedan svjedok je također ispitan u Velikoj Britaniji. Zaplijenjena je velika količina digitalnih i fizičkih dokaza, rekao je EPPO.

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