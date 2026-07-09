AKCIJA Policija oduzela pet električnih romobila u Zagrebu: Prelazili su brzinu od 25 km/h

Zagrebačka policija objavila je kako je tijekom dvodnevne prometne akcije oduzela pet električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za osobna prijevozna sredstva te utvrdila ukupno 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala.

Akcija pojačanog nadzora provedena je u ponedjeljak i utorak, 7. i 8. srpnja, s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i suzbijanja najtežih prometnih prekršaja vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava.

Policija je tijekom akcije kontrolirala ukupno 448 vozača te utvrdila 196 prekršaja. Od toga su vozači osobnih prijevoznih sredstava počinili 97 prekršaja, biciklisti 79, a vozači mopeda i motocikala 20 prekršaja.

Najčešći prekršaji odnosili su se na nekorištenje zaštitne kacige, nepoštivanje prometne signalizacije, vožnju nogostupom ili pješačkom zonom, upravljanje bez položenog vozačkog ispita, vožnju neregistriranih i tehnički neispravnih vozila te nepropisno korištenje mobitela.

Tijekom nadzora policijski službenici oduzeli su pet električnih romobila za koje je utvrđeno da zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripadaju kategoriji osobnih prijevoznih sredstava.

Kako navodi policija, riječ je o vozilima koja prelaze dopuštenu brzinu od 25 kilometara na sat, imaju snagu veću od 0,6 kilovata, ugrađeno sjedalo ili druge značajke zbog kojih se smatraju nekategoriziranim vozilima kojima je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama namijenjenima vozilima i pješacima.

Zagrebačka policija najavila je da će i ubuduće pojačano nadzirati vozače osobnih prijevoznih sredstava te oduzimati vozila za koja se utvrdi da ne ispunjavaju zakonske uvjete.