Akcija policije kod Makarske: U autu dvojici pronašli više od kilograma marihuane i 5000€

Dvojica muškaraca (22 i 31) predana su pritvorskom nadzorniku nakon što je policija u utorak na području Makarske zbog sumnje na trgovinu drogom pronašla i oduzela više od kilogram marihuane i 5000 eura, izvijestili su u četvrtak iz PU splitsko-dalmatinske. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 22-godišnjak iz prtljažnika parkiranog automobila izvadio vrećicu s drogom te je predao 31-godišnjaku koji se nalazio u drugom parkiranom vozilu, od kojeg je zauzvrat preuzeo kovertu s novcem. Pretragom automobila kojima su se koristili osumnjičenici pronađeno je i oduzeto ukupno kilogram i 125 grama marihuane te 5000 eura za koje postoji osnovana sumnja da potječu od neovlaštene prodaje droge.

Nakon dovršenog istraživanja, protiv obojice je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a potom su predani pritvorskom nadzorniku.