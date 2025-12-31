Obavijesti

ZABRANJENA PIROTEHNIKA

Akcija splitske policije: Ovih dana oduzeli stotine petardi. Roditelji i trgovci dobili prijave

Piše HINA., Marta Divjak,
Akcija splitske policije: Ovih dana oduzeli stotine petardi. Roditelji i trgovci dobili prijave
Foto: PU primorsko-goranska

Policija i inspektori Civilne zaštite proveli su opsežnu akciju u kojoj su od građana i djece oduzeli stotine komada zabranjene pirotehnike te trajno zatvorili trgovinu koja je sredstva prodavala maloljetnicima

Splitska je policija proteklih dana od građana i djece oduzela na stotine pirotehničkih sredstava, prekršajno prijavila njih i roditelje, a trgovina koja je djeci prodavala pirotehniku rješenjem inspektora Civilne zaštite trajno je zatvorila svoja vrata. Policija je samo u utorak oduzela 395 komada pirotehnike, prekršajno prijavila šest osoba i tvrtku koja se bavi prodajom pirotehnike, te sankcionirana dva roditelja u Imotskom.

Prvi je slučaj zabilježen oko 14,20 sati na Graničnom prijelazu Vinjani Donji, gdje je policija zajedno sa službenicima carine otkrila 32-godišnjaka koji je u vozilu imao veću količinu pirotehničkih sredstava.

Ukupno je pronađeno i oduzeto 344 komada pirotehnike, odnosno petarde F2 i F3. Muškarac je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Istoga dana u poslijepodnevnim satima u Podstrani je zatečen 16-godišnjak koji je kod sebe imao 19 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, koje smiju posjedovati i koristiti samo punoljetne osobe. Pozvan je roditelj, pirotehnička sredstva su oduzeta, a maloljetnik je prekršajno sankcioniran.

Osim toga je policija utvrdila u kojoj je trgovini maloljetnik kupio pirotehnička sredstva, pa je pravna osoba sankcionirana kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi s obzirom na to da su počinili prekršaj iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

"S obzirom na to da je u postupku utvrđeno da u nekoliko događaja kupcima nisu izdani računi, dostavljeno je izvješće Ministarstvu financija, poreznoj upravi kako bi proveli postupak nadzora i kontrole načina rada društva".

U istoj su trgovini u srijedu inspektori Ravnateljstva civilne zaštite Područnog ureda civilne zaštite Split, u suradnji s policijskim službenicima proveli izvanredni nadzor rada trgovine. Inspektori civilne zaštite su izrekli zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti, navodi policija.

Koji sat kasnije u Splitu su policajci Druge policijske postaje od dvoje djece mlađe od 14 godina oduzeli 29 komada pirotehničkih sredstava, a radilo se o petardama F2 i P1. U službene prostorije su im pozvani roditelji koji su prekršajno sankcionirani, a bit će upućena i obavijest o događaju Hrvatskom zavoda za socijalni rad.

Uz to je sankcioniran i 15-godišnjak od kojeg su oduzeta tri pirotehnička sredstva kategorije F4, što ne smiju koristiti ni punoljetne osobe.

