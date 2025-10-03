Obavijesti

NAŠLI BOMBE I GRANATU

Akcija u Istri: Čistili kuće, pa naletjeli na eksplozivni arsenal. Sve su predali policiji...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija u Istri: Čistili kuće, pa naletjeli na eksplozivni arsenal. Sve su predali policiji...
Foto: PU istarska

Tijekom protekla dva dana istarska policija zaprimila je tri dojave građana koji su odlučili dragovoljno predati oružje pronađeno u svojim domovima

Pulska policija je 1. listopada zaprimila dojave dvojice građana koji su prilikom čišćenja tavanskih i garažnih prostorija pronašli minobacačku granatu i 15 komada streljiva kalibra 7,9 mm. Dan kasnije, labinska policija intervenirala je nakon dojave muškarca koji je u derutnoj kući, kupljenoj prije nekoliko mjeseci, pronašao dvije ručne bombe i 40 komada streljiva kalibra 7,62 mm.

Policijski službenici odmah su izišli na teren, preuzeli pronađeno oružje i sigurno ga pohranili do uništenja.

Policijska uprava istarska podsjeća kako akcija „Manje oružja, manje tragedija“ i dalje traje, a građanima poručuje da dragovoljnom predajom oružja čine svoje domove sigurnijima. Posebno se apelira na predaju oružja koje je zakonom zabranjeno – automatskog vatrenog oružja, vojnih projektila s eksplozivnim punjenjem, eksplozivnog oružja i njegovih dijelova te streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim zrnima.

Iz policije naglašavaju da se protiv građana koji dragovoljno prijave i predaju oružje neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak. Oni koji žele predati oružje trebaju nazvati policiju na broj 192 – policijski službenici doći će na njihovu adresu i preuzeti oružje na siguran način.

