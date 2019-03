Akcija Uljanik: Otvorili istragu zbog gospodarskog kriminala

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv četrnaest osoba i jedne pravne osobe za gospodarski kriminal kojim je Uljanik oštećeno za iznos veći od milijardu i pol kuna.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i zaprimljene kaznene prijave PNUSKOK-a protiv dvanaestorice osumnjičenih fizičkih osoba te provedene dokazne radnje ispitivanja svih prijavljenih osumnjičenika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ovo je državno odvjetništvo donijelo rješenje o provođenju istrage protiv četrnaestorice hrvatskih državljana (1954., 1960., 1955., 1968., 1946., 1953., 1947., 1973., 1971., 1957., 1966., 1971., 1954., 1967.) i jedne pravne osobe s područja Pule, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, a u odnosu na jednog okrivljenika i zbog kaznenog djela subvencijske prijevare iz članka 258. stavak 3. KZ-a. Protiv pravne osobe rješenje je donijeto zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a i subvencijske prijevare iz članka 258. stavak 3. u vezi članka 3. stavak 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (29. 3. 2019.)

Osnovano se sumnja da su okrivljenici (prvi, treći, četvrti, peti, šesti, deveti, dvanaesti, četrnaesti i petnaesti) od siječnja 2010. do sredine studenoga 2016. godine u Puli, na zahtjev i u dogovoru s drugookrivljenikom i desetookrivljenikom kao direktorima dvaju povezanih društava iz Pule; postupajući protivno članku 252. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima na štetu društva o čijim su se interesima bili dužni brinuti; ugovorili gradnju ukupno četiri broda za prijevoz rasutih tereta tzv. bulk carriera, po cijeni znatno nižoj od obračunatih planiranih troškova proizvodnje, iako svjesni da će to rezultirati teško nadoknadivim gubitkom u poslovanju društva, te znajući da kupci nemaju u cijelosti osigurana sredstva za financiranje izgradnje naručenih brodova. Financijske obaveze prema ugovorima o gradnji brodova samo su u manjoj mjeri izvršene, djelomično i kroz izdavanje bezvrijednih preferencijalnih dionica, bez da je prethodno izvršena procjena njihove vrijednosti, čime je trgovačko društvo iz Pule oštećeno za iznos od ukupno 233.955.470,00 USD. Osnovano se sumnja da je za financiranje izgradnje jednog od brodova bio ishođen i kratkoročni kredit za koje je Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo državno jamstvo koje je i naplaćeno od banke u iznosu od 91.881.886,55 kuna i 805.242,67 USD.

Nadalje, postoji osnovana sumnja da su drugookrivljenik kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Pule; u cilju da za to trgovačko društvo nezakonito pribavi novac od sedmookrivljenika kao odgovorne osobe trgovačkog društva koje je korisnik državnih potpora i koje je bilo dužno pridržavati se pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje; zatražio kratkoročnu pozajmicu koju je sedmookrivljenik bez potrebne odluke i odobrenja nadzornog odbora tog društva odobrio pa je s drugookrivljenikom 17. rujna 2013. zaključio ugovor o kratkoročnom zajmu iznosa od 36.000.000,00 kuna na rok od šest mjeseci, a taj je rok produžen do 16. ožujka 2015., dok navedeni iznos do danas nije vraćen.

Osnovano se sumnja da je drugookrivljenik od prosinca 2013. do ožujka 2014. godine, s nakanom da za svoje društvo nedopušteno iskoristi sredstva državne potpore namijenjena drugom društvu, uplaćeni iznos koji je u skladu sa sporazumom zaključenim s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture bio u obvezi proslijediti korisniku potpore, brodogradilištu iz Rijeke, zadržao za svoje društvo, ispunivši naknadno tek manji dio svoje obveze, čime je oštetio državni proračun Republike Hrvatske iz kojeg su namjenska sredstva isplaćena, za iznos od nevraćenih 21.960.520,00 kuna.

Rješenjem o provođenju istrage osnovano se sumnja da je šestookrivljenik, u nakani da pribavi veliku nepripadnu korist društvu koje zastupa, zatražio od prvookrivljenika, trećeokrivljenika, devetookrivljenika i jedanaestookrivljenika; odnosno odgovornih osoba i članova nadzornog odbora društva koje je u postupku restrukturiranja i kao takvo korisnik državnih potpora zbog čega je u obvezi suzdržavati se od rizičnih ulaganja i stjecanja dionica u trgovačkim društvima; da zaključe ugovor o kupnji dionica dviju ino kompanija, bez ikakve prethodne procjene njihovih vrijednosti, a tim su ugovorom i izjavom o prijeboju zatvorili potraživanja koja je društvo u restrukturiranju imalo kao podizvođač na izgradnji dvaju brodova za naručitelja. S obzirom da kupljene dionice ne nose nikakav zajamčeni prinos, kao i da su brodovi dviju stranih kompanija ujedno i jedina njihova imovina te su hipotekarno opterećeni, to se prodajom 40 posto dionica po tržišnoj cijeni navedeno trgovačko društvo nepripadno okoristilo za 103.807.299,60 kuna.

Osnovano se sumnja da su 30. listopada 2017. u Rijeci, osmookrivljenik kao odgovorna osoba brodogradilišta iz Rijeke s prvookrivljenikom, trećeokrivljenikom i četvrtookrivljenikom kao članovima uprave dioničkog društva iz Pule; iako su prema prihvaćenom programu restrukturiranja društva u poteškoćama preuzeli obvezu kao većinski vlasnik dionica restrukturiranog društva voditi brigu i o njegovim interesima; kako bi se završio postupak restrukturiranja prikazivanjem investicija, sukladno zajedničkom dogovoru zaključili ugovor o kupoprodaji postrojenja tzv. panel linije za kojom kupac nije imao nikakve potrebe jer nije imalo izgledan niti jedan ugovor o gradnji brodova koji zahtijevaju uporabu takve tehnologije te je nikada nije niti koristilo. Plaćanjem linije i izvedenih radova na njenom postavljanju oštećeno je brodogradilište iz Rijeke u ukupnom iznosu od 22.353.072,61 kuna", stoji u priopćenju.