Đakić: 'Slanje flote i medijski ultimatumi su neprihvatljivi...'

Predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić u utorak je ocijenio potpuno neprihvatljivima medijske ultimatume i postupke hrvatskog branitelja Petra Janjića Tromblona vezanima uz rješavanje otvorenog graničnog spora sa Slovenijom u Savudrijskoj vali te dodao da hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata RH iz te udruge neće sudjelovati u takvim i sličnim inicijativama.

HVIDR-a u priopćenju ističe kako pravovaljanom smatra odluku Hrvatskog sabora o povlačenju iz arbitražnog postupka, kao i sve dosadašnje odluke Vlade RH za mirno rješavanje otvorenog graničnog pitanja s obzirom da je arbitražni proces, zbog krivnje slovenske strane, nepovratno kompromitiran, te odluka suda za Hrvatsku nije obvezujuća.

Također naglašavaju kako podržavaju sve postupke Vlade RH i premijera Andreja Plenkovića kojima se štite hrvatski nacionalni interesi i teritorij RH, poštujući odredbe međunarodnog prava, kao i diplomatske mjere koje poduzima Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a sve u cilju mirnog rješavanja te problematike i zaštite prava Republike Hrvatske te se ograđuju i ne podržavaju nikakve ultimatume i inicijative kojima se doprinosi širenju napetosti i daljnjem zaoštravanju budućih odnosa između Hrvatske i Slovenije.

Vukovarski branitelj i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Petar Janjić Tromblon objavio je u ponedjeljak, nakon što je istekao rok koji je dao Vladi da riješi spor sa Slovenijom oko morske granice, da će organizirati akciju "Regata za razum - Piranski zaljev - Savudrijska vala" 3. veljače iz Umaga.

"Kao hrvatski branitelj i građanin Hrvatske koji već dugo vremena prati nerazumnu komunikaciju i neodgovorno diplomatsko i međudržavno ponašanje obje Vlade, pokrenuo sam akciju kojom želim ubrzati rješavanje tog graničnog problema", naveo je Janjić koji u Savudrijskoj vali početkom veljače planira organizirati "regatu".

Pejčinović Burić pozdravila Junckerovu izjavu o arbitraži

Hrvatska pozdravlja izjavu predsjednika Europska komisije Jean-Claude Junckera na sastanku sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom kako je spor Hrvatske i Slovenije oko granice prije svega bilateralno pitanje dvije zemlje, rekla je u utorak hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u ponedjeljak i da granični spor između Hrvatske i Slovenije nije samo bilateralno pitanje, već utječe na cijelu Europsku uniju koja nastavlja posredovati na temelju arbitražne presude.

Hrvatska ministrica smatra kako je Juncker tom izjavom potvrdio da je prvenstveno riječ o bilateralnom sporu između dviju zemalja.

"Pozdravljamo izjavu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera kojom Europska komisija prije svega ostaje dosljedna stavu da se radi o bilateralnom pitanju između dviju članica Europske unije, što je na tragu ranijih izjava koje je Europska komisija dala, te podupire bilateralne razgovore i dijalog Hrvatske i Slovenije", rekla je Pejčinović Burić za Hinu.

Hrvatska ministrica je istaknula kako "Europska komisija pritom poziva i na neprihvatljivost poduzimanja jednostranih mjera za što se i mi zalažemo".

U tom smislu je neprihvatljiva najava slovenske strane o upućivanju novčanih kazni hrvatskim ribarima koji ribare u hrvatskom teritorijalnom moru na područjima gdje tradicionalno ribare od prije i nakon 1991. godine, ocijenila je Pejčinović Burić i napomenula da "ukoliko bi najavljeno kazne zaista počele pristizati hrvatskim ribarima treba znati da i mi imamo evidentirane sve prekršaje o nedopuštenom prelasku granice na moru i nedopuštenom ribolovu od strane slovenskih ribara".

Glede ovog bilateralnog pitanja u kontekstu Europske unije "držimo važnim naglasiti da se ovdje radi dvije države članice Europske unije koje kao takve imaju odgovornost otvorena bilateralna pitanja riješavati dijalogom na odgovoran miran i konstruktivan način", rekla je ministrica.

Hrvatska ustraje na potrebi nastavka dijaloga te u tom smislu postoje bilateralni kontkati s slovenskom stranom, rekla je Pejčinović Burić i napomenula da će premijer Plenković sljedećeg mjeseca biti na sastanku u Europskoj komisiji na poziv predsjednika Junckera na kojem će se razmatrati sva važna pitanja od ineteresa za Europsku unijiu te pitanja od zajedničkog interesa za Hrvatsku i Komisiju.

Juncker je u ponedjeljak također rekao da Komisija "ne želi incidente" između dviju država. "Ne želim da se događaju incidenti između dvije zemlje. Mi smo sada u razdoblju kada moramo provjeriti kako možemo napraviti pomak u pravcu provedbe arbitraže i ne bih želio da dvije zemlje uđu u sukob".

Dodao je da hrvatsko-slovenski granični spor nikoga drugog u Europi ne zanima i da nitko ne zna o čemu se zapravo radi.

Za jednu zemlju to je bilateralno pitanje, a za drugu europsko, ali u sadržajnom smislu "razlike su vrlo male", rekao je predsjednik EK-a.

"Razlike su vrlo male. To nije veliki problem. To je problem koji nikoga drugog ne interesira i to treba znati. To me vodi zaključku da je buduće proširenje na zapadni Balkan u rukama Hrvatske i Slovenije", rekao je Juncker.

Juncker je krajem studenoga zadužio prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa da posreduje u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije i pokuša približiti stajališta dviju zemalja.