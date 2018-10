'Ako će doprinijeti odnosu Srba i Hrvata doći ću u Vukovar...'

Na Dječjem groblju u Sisku, koje od prošle godine nosi ime Park Diane Budisavljević, u subotu je održan Dan sjećanja, u spomen na svu djecu što su u razdoblju 3. kolovoza 1942. do 8. siječnja 1943. stradala u sisačkom Dječjem logoru, ali i u zahvalu svima koji su spasili velik broj djece.

S preživjelim logorašima, među kojima su bili i oni iz Banja Luke i Beograda, na svečanosti su bili predstavnici organizatora Srpskog narodnog vijeća i Vijeća srpske nacionalne manjine Siska te potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin kao izaslanik Sabora, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić kao izaslanica predsjednika Vlade, predstavnici veleposlanstava Njemačke i Srbije u Hrvatskoj, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, predstavnici Srpske pravoslavne crkve te drugi gosti.

Kroz logor, koji je u Sisku djelovao na nekoliko lokacija, kako je u svom govoru podsjetio predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, prošlo je oko sedam tisuća ratne siročadi, djece do 15 godina iz Potkozarja, Šamarice, Slavonije i Korduna. Svako treće ili četvrto dijete je umrlo, rekao je. Spomenuo je kako su mnogi građani u organizaciji dr. Kamila Breslera, a kroz akcije humanitarke Diane Budisavljević, otimali djecu od smrti.

"U to je vrijeme vladao režim koji ni po čemu nije bio ljudski ni narodni, nego po svemu zločinački, i koji je imao za cilj da istrijebi one koje je smatrao nepoćudnima. Mi na ovom mjestu nismo poklonici smrti i stradanja, nego poklonici života i življenja, da odgovorimo onima koji obnavljaju ideologiju i režime smrti i stradanja. Kao što čujemo u proteklih nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci, intenzivnije i, nažalost, ne samo u opskurnim desničarskim medijima, nego u glavnim nacionalnim medijima, među kojima su i oni državni, da dječji logori poput ovoga i Jastrebarskog, zapravo nisu postojali, već da je to partizanska, ili kako više vole reći, komunistička izmišljotina.

"Ne strahujem doći u Vukovar"

Dakle, zločine su relativizirali i prikrivali. Oni se ne mogu drukčije zvati nego proustaški zagovornici revizionizma, koji bi htjeli naknadno afirmirati taj režim. S ovoga mjesta moramo poslati poruke življenja u miru i poruke 'ne' onima koji bi htjeli obnavljati ideologiju koja bi mogla dovesti do novih žrtava", rekao je, uz ostalo, Milorad Pupovac.

Vjerski obred, parastos, u spomen na umrlu djecu, predvodio je vladika pakrački, episkop Jovan, koji je rekao da ta djeca svjedoče pobjedu nad carevima ovog svijeta te da je svečanost nad njihovim grobovima praznik pobjede i svjetla. Nazočnima su se obratili aktivistica Milka Bosančić, sisački samostalni umjetnik Marijan Crtalić te predsjednica banjalučkog udruženja stradalih Dobrila Kukolj.

Nakon svečanosti, Milorad Pupovac je izrazio zadovoljstvo što su se Danu sjećanja prvi put priključili i izaslanici Sabora i Vlade te rekao da je to dobra poruka svima koji negiraju ustaške zločine.

Nakon komemoracije, odgovarajući na pitanje novinara Milorad Pupovac najavio je mogući dolazak na Dan sjećanja 18. studenoga u Vukovaru.

"Ja se ne plašim niti strahujem. Ukoliko moj dolazak u Vukovar može doprinijeti tome da odnos između Hrvata i Srba u Vukovaru, Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije uđe u normalnu fazu, da se počinjemo poštivati, da počinjemo poštivati stradanja jednih i drugih, ja ću tamo i biti", rekao je dr. Pupovac.