Ako ga i osude, Donald Trump ponovno može biti predsjednik

Metalne ograde, policijski psi, tajni agenti i policajci. To je samo dio sigurnosnih mjera koje su jučer pojačane na najvišu razinu u Washingtonu zbog suđenja bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Na sudskom ročištu pred saveznim sudom i službeno je optužen za zavjeru u svrhu poništenja svog poraza na izborima 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema američkim medijima, povećana je i zaštita sudaca koji će sudjelovati u procesu. Te mjere uključuju i okružnu sutkinju Tanyu Chutkan, koja je navodno izjavila kako nije spavala otkako joj je dodijeljen Trumpov slučaj.

Uoči procesa bivši republikanski predsjednik prozvao je slučaj dokazom "korupcije, skandala i neuspjeha" predsjedništva Joea Bidena. Radi saslušanja je u Washingtonu pojačano osiguranje, piše BBC.

Protiv Trumpa se već vode dva procesa, no on se i dalje priprema za predsjedničke izbore koji će se održati iduće godine. Optužnica koja mu je jučer pročitana smatra se najozbiljnijom. U objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social bivši predsjednik je iz svog golf kluba u New Jerseyu zahvalio svojim pobornicima i rekao kako "nikad nije imao takvu podršku u nečemu". U drugim objavama je napao svoje republikanske suparnike, uključujući bivšeg potpredsjednika Mikea Pencea i guvernera Floride Rona DeSantisa.

Ponovio je svoje tvrdnje da je Pence imao pravne ovlasti 6. siječnja 2021. zaustaviti Kongres u potvrdi izborne pobjede Joea Bidena, na dan kad su njegovi pristaše upali u to središte američke demokracije.

U optužnici koja je otpečaćena u utorak, Trump je suočen s četiri točke, uključujući zavjeru kako bi prevario državu, utjecaj na svjedoke i zavjeru protiv prava građana. Unatoč tome, Trump trenutačno vodi u anketama za republikanskog kandidata na izborima iduće godine.

Republikanci u Kongresu stali su iza bivšeg predsjednika, tvrdeći da posljednji proces pokazuje da je SAD postao "banana republika" i ponavljajući njegove tvrdnje da je riječ o miješanju države u izbore, prenosi BBC.

Američki pravni stručnjaci kažu da bivši predsjednik, koji je i dalje glavni kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju 2024., može ponovno preuzeti Ovalni ured ako bude osuđen za navodne zločine. Naime, prema američkom Ustavu, ako je netko osuđen, to nije prepreka da bude predsjednik.