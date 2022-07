'Ako je ikad postojao pakao na Zemlji, to je bio Sjeverodonjeck. Cilj im je bio sve nas poubijati...'

Ruske snage preuzele su potpuno kontrolu nad svim većim gradovima u odmetnutoj regiji Lugansk. Prvo je pao Sjeverodonjeck, pa nakon njega i Lisičansk. Ukrajinska vojska povukla se i pregrupirala, predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kako će vratiti taj teritorij pod svoju kontrolu, a oni koji su tamo ratovali situaciju opisuju kao "Pakao na zemlji".

Novinari AP-a razgovarali su s 30-godišnjim Volodimirom Nazarenkom, zamjenikom šefa bataljuna Svoboda koji je ratovao u Sjeverodonjecku...

- Grad od 100.000 ljudi pretvorili su u spaljenu pustinju. Bombardiranje je bilo svakodnevno - započinje Nazarenko i odmah nastavlja:

- Imali su taktiku i razarali su grad dio po dio. Cilj im je bio sve unutra ubiti. Iako je grad pao, za mene je ta vojna akcija i dalje uspješna. Grad smo držali puno više nego što je bilo očekivano, protivniku smo nanijeli brojne udarce i usporili smo njihov napredak - veli Nazarenko..

Njegov kolega iz bataljuna Artem Ruban podijelio je svoje viđenje situacije.

- Ako je negdje na Zemlji postojao pakao, to je bio Sjeverodonjeck. Teško je to opisati nekome tko nije bio tamo i to osjetio. Naši dečki su se borili do zadnjeg trenutka - kaže Ruban.

- Puno je tuge, ali puno je i trenutaka ponosa. Sve se to stalno miješa. Prije rata bio sam učitelj i nikad nisam ni mogao zamisliti da ću se naći u ovoj situaciji. Teško je živjeti u ovim uvjetima. Stalno ste pod stresom i strepite za svoj život. Naravno da sve to utječe i na vašu psihu. Vidjeti raznesene prijatelje i posljedice ratovanja... No unatoč svemu, spremni smo se nastaviti boriti za svoju domovinu. Ako ja neću, tko će onda? - rekao je za AP jedan ukrajinski vojnik koji je zatražio da mu prikriju identitet.

Dio intervjuiranih kritizirao je ukrajinske vojne taktike. Tvrde da su poslani na 'prvu crtu' nakon kratke obuke i kako je puno ljudi izgubilo živote na bojišnici zbog neorganiziranosti.

- Danima ležite u rovu. Nadate se da vas neće pogoditi raketa. Zapovjednike nije bilo briga za psihičko stanje momaka na terenu. Ako ti kuca srce, izvoli pušku u ruke i bori se... Evakuacije su bile moguće samo noću pa su mnogi umrli čekajući spas - rekao je vojnik Oleksej koji je tražio da mu se prikrije prezime.

- Stalno smo zabrinuti, ali radimo sve kako bi preživjeli ovu situaciju. Moja obitelj ima kozačke krvi, hrabri smo, ne predajemo se - kaže Marija (41) koja je prije rata radila kao odvjetnica.

Jedan od vojnika kojeg je intervjuirao AP tvrdi kako svaki dan konzumira marihuanu otkad je na bojišnici...

- Inače bih poludio i pobjegao. To je jedini način kojeg sam pronašao da se nosim sa situacijom - rekao je mladi vojnik, očekivano anonimno...

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci