Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) u petak je za istup bivšeg člana Uprave Holdinga Ante Samodola rekao da nikada nije čuo da jedan ozbiljan poslovni čovjek istupa tako u medijima jer - ako je bilo protuzakonitosti - to se prijavljuje nadležnima.

Bivši član Uprave Zagrebačkog holdinga Ante Samodol u četvrtak je, uz ostalo, optužio gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i zamjenicu Danijelu Dolenec da su rušili integritet Uprave Holdinga na račun Nadzornog odbora, kojemu su htjeli povećati ovlasti i tako razvlastiti upravu. Na svom blogu anteportas.hr objavio je detalje o svom i angažmanu predsjednika uprave Holdinga Nikole Vukovića te njihovoj suradnji sa Tomaševićem i Dolenec, nakon što su obojica početkom tjedna smijenjeni sa svojih funkcija pod obrazloženjem “otežane suradnje”.

"Tumačenja toga što je objavio gospodin Samodol su raznorodna - neki kažu da tu ima i protuzakonitosti. Ako postoji protuzakonitost, onda se zna koje su institucije ove države kojima se obrati. To sigurno nisu mediji ili blogovi", izjavio je Klisović novinarima.

Klisović kaže da nikada nije čuo da jedan ozbiljan poslovni čovjek istupa na ovaj način u medijima. "To nisam vidio u korporativnom svijetu niti u biznisu" .

"Ako se netko misli baviti politikom - široko mu polje, samo naprijed. Ali onda moramo znati - bavimo se politikom, ne bavimo se poslovanjem", poručio je.

Klisović smatra da je Samodolova objava zabava za javnost, a u vezi s mogućim nezakonitostima u upravljaju Holdingom poručio je da to pitanje treba razjasniti.

"Ako je u poslovanju Holdinga bilo nekih protuzakonitosti dok su gospoda bili na čelu ili članovi Uprave onda očekujem da se to prijavi nadležnim institucijama, a ovako šamaranje kroz medije ne doprinosi ničemu nego zabavi javnosti. To su preozbiljne stvari. I zato mislim ako ima nezakonitosti, treba ih raščistiti. Ja sam prvi koji će stati iza takvog zahtjeva, ali zna se koje su državne institucije kojima se prijavljuju nezakonitosti. Da li je to učinjeno? Čini mi se da nije. Pitam se zašto? Čekam daljnje korake", rekao je Klisović.

Na pitanje ako je to što je iznio Samodol barem otprilike točno, stječe se dojam poprilično velikog nesnalaženja gradske vlasti, ne zna se što je čija ovlast, Klisović kaže da je ta objava Samodola "zabava za javnost s raznim doskočicama, epitetima, naljepnicama koje se svima lijepe pa je onda to interesantno medijima i građanima".

Holding je ozbiljna priča

"Holding je ozbiljna priča. Ono što ja očekujem od gradonačelnika je da odgovara za ono što se zbiva u Holdingu - ne samo meni kao predsjedniku Skupštine i kao koalicijskom partneru nego i svim građanima Zagreba. Ukoliko on procijeni da stvari ne idu dobro, onda očekujem da poduzme korake u tom smjeru. Evidentno je da je u ovom slučaju on procijenio da stvari ne idu dobro, da nema tim kakav želi imati da izvede Holding iz krize u kojoj se našao i poduzeo je korake da to se promijeni. U tom smislu ja ga podržavam", istaknuo je Klisović.

Poručio je da od Zagrebačkog holdinga očekuje da relativno brzo naprave poslovni plan razvoja Holdinga.

"Onda ćemo razgovarati o tome, a tražit ću i da se u Gradskoj skupštini prezentira taj razvojni plan jer Holding je prevažan da bi netko to uzeo kao svoje leno i radio s njime što hoće", ističe Klisović.

Kaže da je razgovarao s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i vjeruje da će se danas obratiti javnosti, a to što on nije trenutno u protokolu po gradu pa ga novinari ne mogu tražiti za izjavu, to je zato što mora donijeti niz većih odluka koje se donose u sjedištu Grada i siguran je da radi, ne zabušava.

Na pitanje stoje li iza Tomaševića privatni interesi člana Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga Ratka Bajakića, Klisović kaže da on to ne zna i da novinari to moraju pitati Tomaševića.

"Ako je on negdje u sukobu interesa i za to postoji Povjerenstvo koje se time bavi i bit će mi vrlo zanimljivo znati ako je to tako. Ali, koliko sad vidim, ja to ne mogu iz ovoga što se kroz medije pojavljuju informacije, zaključiti. Na kraju krajeva nisam ni siguran koliko su sve te informacije vjerodostojne. Tek kad se one i potvrde, i ako ima nekih nepravilnosti, onda će vjerojatno nadležne institucije se zainteresirati za slučaj", rekao je Klisović.