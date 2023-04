'Ako je ravnatelja Dujmenovića netko krivo informirao, zašto još nije smijenio tog nekog?'

Inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva u sisačkoj bolnici još uvijek traje, doznajemo neslužbeno od upućenih u Ministastvu zdravstva. Podsjetimo, 14. travnja su na hitnom prijemu bolnice dvije pacijentice starije životne dobi bile smještene na isti ležaj, fotografija tog užasnog prizora dospjela je u javnost. Dva dana kasnije, otkrilo se, jedna je pacijentica umrla no ravnatelj bolnice dr. Tomislav Dujmenović u razgovorima s novinarima to nije spomenuo. Kako ministarstvo nije bilo zadovoljno rezultatima unutarnjeg nadzora u bolnici, tamo je poslalo i vlastitu inspekciju.

Još nije sigurno ostaje li ravnatelj bolnice na svojoj poziciji ili će, moguće, morati otići. Razgovara se o svim opcijama, neslužbene su informacije.

- Dobar je čovjek, i dobar stručnjak, nije nam jasno je li ga netko pogrešno informirao pa on poslije, kad je razgovarao s novinarima, nije znao da je jedna od dviju pacijentica umrla. Ako je tako, ako je krivo informiran, neka smijeni osobu koja ga nije informirala o smrti, i tako pokaže svoju aktivnost. Ne možemo shvatiti kako odgovorna osoba govori da je netko dobro, a taj netko je mrtav... i dalje su zgroženi u Ministarstvu zdravstva. Ravnatelji su, dodaju, odgovorni za organizaciju svojih ustanova. Na pitanje znači li to da će Dujmenović biti smijenjen, odgovaraju kako postoji procedura za to, bolnica je županijska, ima svoje upravno vijeće.

Na slučaj Sisak danas se osvrnuo i premijer Andrej Plenković.

- Ovo što se dogodilo u Sisku, ministar je reagirao, to je krajnje neuobičajeno, onaj tko je kriv će odgovarati, mislim da to nije bilo smišljeno, to se nije smjelo dogoditi, kazao je Plenković.

Ministar Vili Beroš jučer je pak rekao kako daljnje postupanje ovisi o nalazima isnpekcije. Predmet će biti upućen Povjerenstvu Hrvatske liječničke komore, zatim i njihovom Povjerenstvu za etiku, Agenciji za zaštitu osobnih podataka te slijedi optužni prijedlog zbog zaštite pacijenata protiv zdravstvene ustanove.

- Nakon inspekcije ja ću zasigurno zatražiti od Upravnog vijeća da analizira način postupanja, propisa te da sagleda taj problem. Kad se sve to dogodi, meni kao ministru ostaje pravo da sam interveniram. Oštro osuđujem ovakvo ponašanje, oštro osuđujem izjavu ravnatelja", rekao je Beroš. U bolnici u Sisku bilo je slobodnih kreveta, dodao je, a kad su ga novinari pitali o ostavci ravnatelja, rekao je kako treba "ići redom, ne preskakti instance".

Osim što su dvije pacijentice smještene na isti ležaj, sporni su, kako smo ranije doznali i "dodatni elementi povezani s COVID-19 te još neki". Naime, žene su navodno došle iz staračkog doma u kojem hara COVID-19, a jesu li bile ,testirane u trenucima kad su ležale jedna pored druge, Ministarstvo sad ispituje, kao i druge neke detalje.

