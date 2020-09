'Ako ne bude proboja, može se razmisliti da se škole koriste vikendima kad nema učenika'

Nastavnici sad više vremena mogu posvetiti i modificirati preporuke, one su zato tu da bi im se olakšalo planiranje i sinkronizirala se nastava u slučaju da netko mora prijeći na online, poručio je ministar

<p>Ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> obišao je Osnovnu školu Vladimira Nazora u Pribislavcu u sklopu posjeta Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Prilikom posjeta poručio je da zasad nema prevelikih problema u obrazovnom sustavu jer su prvi tjedni ionako rezervirani za ponavljanje i utvrđivanje nedostataka od prošle godine, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a542566/Ako-ne-bude-proboja-unutar-skola-dvorane-ce-sportasi-moci-koristiti-vikendom.html">N1</a>. </p><p>- Predvidjeli smo prva dva tjedna za ponavljanje i identificiranje nedostataka od prošle godine. Ovi kurikulumi su smjernice, dodatna pomoć profesorima. Nastavnici sad više vremena mogu posvetiti i modificirati preporuke, one su zato tu da bi im se olakšalo planiranje i sinkronizirala se nastava u slučaju da netko mora prijeći na online - poručio je Fuchs. </p><p>Ministar je rekao da nema nikakvih informacija o novim probojima koronavirusa u škole, ali da se kao velik problem ispostavila zabrana iznajmljivanja školskih dvorana sportskim klubovima. </p><p>- Razgovaramo s epidemiološkom službom, ali prvo vrijeme treba urediti proces uhodavanja, ulazak i izlazak u školu i ako sve bude u redu, ako ne bude proboja unutar škola, onda se može razmisliti da se koriste vikendom kad nema učenika i da se dezinficiraju nakon korištenja - rekao je Fuchs. </p><p>Dodao je i da bi takva odluka Stožera mogla biti dobra za fizički zdravlje djece te im preporučio treninge na otvorenom. </p><p>- Nekad sam bio i ministar sporta pa im preporučujem da rade kondicione treninge dok je lijepo vrijeme. To će doprinijeti psihofizičkoj spremnosti mladih. Sumnjam da će doći do dramatičnih situacija ako upišu učenike koji tjedan kasnije. Na prvom mjestu nam je sigurnost učenika, sve će doći na mjesto, ali nemojmo previše brzati - kaže Fuchs. </p><p>Ministar se dotaknuo i teme pomoćnika u nastavi te rekao da su u utorak otišli zadnji potpisi pomoćnicima jer su neke županije popise poslale prekasno, ali ipak, sve se uspjelo riješiti. </p>