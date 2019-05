'Ako ja preferiram ustaštvo, on onda preferira četnički pokret'

Ruža Tomašić je u petak za RTL Danas odgovorila je Miloradu Pupovcu koji je u petak rekao da "sve dok se ne promijeni odnos prema ustaškom pokretu u Hrvatskoj, na izborima će prolaziti ljudi poput Ruže Tomašić". Pupovac je među ostalim rekao da birači očito ne znaju što je ustaški pokret.

- Prvo, birači nisu glupi. Znaju što je ustaški pokret bio do 1941., zna se što je bilo kasnije. Ako ja preferiram ustaški pokret, on preferira četnički. Moram ga podsjetiti da živimo u Hrvatskoj. Što je on do sada radio? Trebao je biti miritelj, ali puno više radi razdor. Ako netko ima problema i lošu prošlost, to je Pupovac - rekla je Tomašić.

Tjednik "Novosti" otkrio je da je Ruža Tomašić 80-ih godina u Kanadi u ustaškoj odori po hrvatskim zavičajnim domovima javno recitirala svoje i tuđe pjesme o Anti Paveliću, ustašama i NDH.

- Stojim i dalje kod toga. Nisam pročitala sve što tamo piše, ali stojim kod toga da je od 1929. do 1941. ustaški pokret jedno, da su Hrvati tada bili spremni ići i s crnim vragom da se riješe četnika koji su bili još gori nego što su bili 1991., a zločini koji su se događali, ja sam uvijek osuđivala zločine, diktatore - rekla je Tomašić.

Objasnila je i tko su to "obični ustaše".

- To su obični ljudi koji su se borili za domovinu. Tada nije bilo ni interneta ni radija, ljudi nisu znali, išli su jednostavno braniti svoj dom. U Dalmaciji su Talijani ubijali, ljudi su išli u partizane. Neka se obične ustaše i partizane napokon pusti na miru jer su branili svoj dom. A zločine koji su činili, zna se koji su to činili. Neka ih se osudi - rekla je Tomašić.