'Ako netko stalno krši mjere s njim se treba baviti psihijatrija'

Izdano je preko 120 prekršajnih naloga, a do ovog trena je naplaćeno negdje oko 130 tisuća kuna kazni, otkrio je za RTL Vijesti glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

- Ono što je, rekao bih, jako interesantno, da se naši ljudi bezobzira na sve apele i dalje ne drže svih rješenja. Zato smo tomu doskočili. Kad netko krši samoizolaciju idemo s prekršajnim nalogom od osam tisuća kuna i sa rješenjem o izvršenju rješenja putem ovrhe na 30 tisuća kuna. Usprkos tomu, neki i dalje to krše, a onda idemo s Ministarstvom unutarnjih poslova i te ljude stavljamo u karantenu. Takva slučaja imamo dva, ako bi se to desilo ponovno, mislim da nam ostaje samo jedna mogućnost. Da se tim ljudima bavi posebna grana medicine koja se zove psihijatrija - rekao je Mikulić pa objasnio kako takve poteze smatra nenormalnima:

- To nije normalno da ti ljudi kad ne paze sebe, ne žele pazit ni svoju obitelji ni druge, morat ćemo ih očito rješavati kao što sam predložio.

Sve kazne naplaćuju se prilično brzo. Rok za plaćanje prekršaja tek je tri dana, a ostale mjere naplaćuju se ovrhom:

- Kad izdamo prekršajni nalog, imate rok od tri dana za to platiti. Ove druge mjere, tipa od 30 tisuća kuna, to ide ovrhom i skida se automatski. No očito nekima ni taj financijski iznos nije dostatan da bi se držali mjera.

Nakon nevjerojatnog porasta cijena za neke proizvode, Vlada je donijela odluku o vraćanju cijena na iznose koji su bili u opticaju 30. siječnja. Ipak, naravno da ni tu svi ne poštuju tu odluku, a rekorder za dizanje marže digao ju je gotovo za 600 posto:

- Nažalost, da, imamo i tu rekordera. Neki u maloprodaji i veleprodaji nisu poštivali odluku i dizali su marže. Cijene za sredstva za dezinfekciju, maske, rukavice i slično, rekord je bio 594 posto dizanja marže. To je neshvatljivo. Rekao bih da svi koji krše ovu odluku će biti praćeni, a ako budu ponavljali te radnje, onda se ja više neću libiti nego ću navesti nazive tih trgovačkih lanaca koji uporno krše te odluke i zakone, a njima predlažem da dotad razmisle o integritetu kompanije, kao i svojim zaposlenicima i njihovim obiteljima.

Kazne su prilično velike, a najgore će proći veleprodaje koje se ne drže mjere. Kazne koje će dobiti bit će oko 300 tisuća kuna, a uz to bi mogli biti i zatvoreni na 30 dana:

- Kazne za maloprodaju su u rasponima, a ja sam dao nalog da idemo s maksimalnih kaznama koje su do 100 tisuća kuna za maloprodaju, odnosno 300 tisuća kuna u veleprodaji. Veleprodaje bismo zatvarali na 30 dana u takvim slučajevima.