Ako potraje dok ne saznamo pobjednika, SAD će 'puknuti'

Tko god na kraju pobijedio, SAD će postati još podijeljenije društvo. Polarizacija u društvu, koja postoji već dugo vremena, je dostigla do sada neviđene razine u zadnje četiri godine

<p>Ekstremne pristaše i na ljevici i na desnici mogu odbiti prihvatiti rezultate izbora ako njihov favorit izgubi. U nedavnoj anketi, čak tri četvrtine Amerikanaca su izrazile zabrinutost i strah zbog potencijalnog nasilja i protesta nakon izbora. 2020. godina je do sada bila izrazito burna u SAD-u.</p><p>Slike s ulica američkih gradova ovo ljeto su izgledale kao urbana ratna zona usred građanskog rata sa zapaljenim i opljačkanim trgovinama, naoružanim civilima i paravojnim skupinama koje paradiraju s automatskim puškama, policijom u punoj ratnoj opremi, nasiljem i sukobljavanjem ekstremne ljevice i desnice. </p><p>Preko dvadeset ljudi je ubijeno u prosvjedima i neredima, tisuće su uhićene, dok je pljačkanjem i paljevinom oštećena imovina vrijedna između jedne i dvije milijarde dolara u samo dva tjedna na kraju svibnja i na početku lipnja.</p><p>U Seattlu policija je napustila jednu policijsku postaju i prepustila prosvjednicima kontrolu nad dijelom grada koja je trajala čak tri tjedna. U dijelu grada kojeg su prosvjednici proglasili „autonomnom zonom“ više osoba je bilo ranjeno, a dvije su ubijene dok policija nije preuzela kontrolu.</p><p>SAD je podijeljeno društvo i nestabilna država, da posudim frazu o BiH profesorice Kasapović, jedne od najvažnijih politologa u Hrvatskoj.</p><p>Predstojeći izbori, ako rezultati dva kandidata budu blizu i ako se bude čekalo danima (ili tjednima) da se sazna pobjednik, skupa s optužbama o izbornoj krađi putem pošte i potencijalnim uvlačenjem vrhovnog suda u proces, mogu dovesti do točke ključanja. </p><p>Tko god na kraju pobijedio, SAD će postati još podijeljenije društvo. Polarizacija u društvu, koja postoji već dugo vremena, je dostigla do sada neviđene razine u zadnje četiri godine.</p><p>Dvije strane su u potpunosti prestale s dijalogom. I ako na kraju poražena strana prihvati poraz, i ako se nakon par dana nereda situacija smiri, duboke rane na društvenom tkivu neće ubrzo zarasti. </p><h2>Utjecaj izbora u SAD-u na RH i BiH</h2><p>Bez obzira tko pobijedi, uz COVID, ekonomsku krizu i podijeljenost društva, SAD će biti prezauzete same sobom neko vrijeme i biti će manje aktivne na međunarodnom planu, pogotovo ako Trump osvoji drugi mandat. </p><p>Za RH to ne znači ništa posebno, jer će se rad na prioritetima poput ukidanja viza i sporazuma o dvostrukom oporezivanju nastaviti bez obzira tko je na vlasti. Partnerske veze RH i SAD-a će ostati na razini na kojoj su i sada. Veći fokus na suradnju s Europom će biti u slučaju Bidenovog mandata nasuprot većem unutarnjem fokusu i izolaciji u slučaju Trumpove pobjede, ali RH kao mala država neće osjetiti bitnu razliku ako pobijedi Biden ili Trump. Takvu razliku će osjetiti veće države, poput Njemačke, Francuske, Rusije, Turske, itd. </p><p>Što se tiče BiH, dok god u njoj vlada mir, bez obzira na sve probleme, krize, nefunkcionalnost i masovno iseljavanje, ona će ostati četverorazredni (ako ne i peterorazredni) prioritet SAD-a. SAD se neće upuštati u avanture izmjena Daytona ili u razrješenje ključnih problema, nego će sve, kao i do sada, biti na autopilotu. Postoje puno važnije države i krize kojima će se SAD baviti, a s obzirom na veliku podijeljenost društva, SAD će se većinom baviti same sobom. </p><p>Da parafraziram izjavu Lord-a Owen-a iz 1992. godine, nemojte snivati snove da će vam SAD riješiti probleme. Bilo kakvo novo rješenje u BiH može nastati samo na dva načina. Prvi je dogovorom tri strane, što i same SAD načelno podupiru. Ipak, s obzirom na maksimalističke zahtjeve i politiku vođenu zadnjih trideset godina, ta opcija nije moguća. Drugi način je promjenom činjenica na terenu nakon neke nove ustavne i(li) izborne krize. </p><p>Ipak, aktivnosti i fokus SAD-a (kao i OHR-a) nisu kao što su bili krajem 1990-ih i početkom 2000-ih. SAD je prvo smanjila fokus u ranim 2000-im usred invazije Afganistana i Iraka.</p><p>Nakon propasti Travanjskog (Aprilskog) paketa 2006. godina primat u BiH je preda EU, a nakon propasti reformskog Prudskog i Butmirskog procesa 2009. godine, BiH je stavljena na autopilot i postala je sve manji prioritet SAD-a. </p><p>Ovo ipak ne znači da BiH, a pogotovo Hrvati u BiH, ne bi trebali biti zainteresirana procesima i izborima u SAD-u, kao ni da Hrvati ne bi trebali aktivno raditi na lobiranju i predstavljati svoje probleme i svoje stranu priče - koja često nedostaje u narativu na zapadu. Naprotiv, zbog naravi samog Ustava BiH važno je pratiti zbivanja u SAD-u.</p><p>Ipak, treba biti realan kada se priča o američkim prioritetima. Kao što američka uzrečica govori, samo škripavi kotač se podmazuje (to jest, dobiva pozornost). Naravno da je i BiH škripavi kotač, ali ta škripa je nečujna u odnosu na druge trenutne krize u svijetu, pa će utjecaj izbora na BiH biti manji nego što to pojedini analitičari iščekuju.</p><p><em>Autor je izvršni direktor Croatian American Association u Washingtonu, magistrirao na školi za diplomaciju Sveučilišta Georgetown, trenutačno sprema doktorat na Sveučilištu u Edinburghu</em></p>