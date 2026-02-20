Obavijesti

ALEN RUŽIĆ

Ako prođe sve u redu u Saboru, imamo novog ministra

Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika, a po riječima premijera Andreja Plenkovića nije sporno da će novi ministar biti izabran

Sabor će u petak glasati o povjerenju novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, koji bi tu dužnost trebao preuzeti od Marina Piletića.

Ružić je u ponedjeljak saslušan i dobio je potporu triju saborskih odbora - za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

Da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika, a po riječima premijera Andreja Plenkovića nije sporno da će novi ministar biti izabran.

Plenković je istaknuo u ponedjeljak da će Ružić sa svojim i političkim, ali i profesionalnim iskustvom kao liječnika, kardiologa, specijalista interne medicine, redovnog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci i još uvijek ravnatelja KBC-a Rijeka obavljati dužnost ministra najbolje što zna i umije te će se vrlo brzo uklopiti u rad Vlade i tog zahtjevnog resora.

Siguran je i da će Ružić, s obzirom na svoju profesiju, znati naći načina da se na konstruktivan, agilan, aktivan način i s puno empatije bavi temama koje su u tom resoru prioriteti.

Plenković je prije desetak dana objavio da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Premijer je kazao da je s Piletićem o tome da napusti Vladu razgovarao više od dva mjeseca i da su se dogovorili da se nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Sabor. 'Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme... Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao', rekao je Plenković.

Piletićev odlazak iz Vlade poklopio se s nepravomoćnom presudom Upravnog suda u Zagrebu, po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Prije toga je, u prosincu prošle godine, Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo određene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenta.

