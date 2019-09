'Ako razgovori s premijerom ne završe dobro, idemo u štrajk!'

Premijer i predstavnici sindikata naći će se na novom sastanku kroz desetak dana, a tada će se Vlada očitovati o zahtjevu sindikata obrazovanja da se svima u sustavu poveća koeficijent za 6,11 posto, čime bi plaće učitelja i nastavnika trebale porasti između 500 i 600 kuna. Zahtjev sindikata težak je oko 400 milijuna kuna. Iako su prosvjednici na Markovom trgu zazivali štrajk, sindikalac Branimir Mihalinec napominje da za najavu štrajka, koja je bila planirana za prvi dan školske godine, sada nema potrebe jer traju razgovori.

- Ako ti razgovori neće završiti onako kako mi očekujemo, tada ćemo sukladno odlukama tijela najaviti štrajk - poručio je Mihalinec.

Sindikalistica Sanja Šprem napomenula je da su dali priliku premijeru i Vladi da krene u izračune te da pokažu koliko je obrazovanje važno za Hrvatsku.

- U fazi pregovora nema više potrebe za pritiscima i prijetnjama, ali ako do pomaka ne dođe odluke napih tijela su vrlo jasne - kazala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inicijativu za novi sastanak očekuju od premijera Andreja Plenkovića. Ministar rada Josip Aladrović kazao je da će se "akceptirati svi zahtjevi i u skladu s odgovorom politikom vidjeti, kolike su mogućnosti. Ministrica Blaženka Divjak kazala je kako su se svi na sastanku složili da je obrazovanje prioritet Vlade, da su učitelji i nastavnici nose obrazovnu reformu, koja u svim školama počinje od ponedjeljka 9. rujna, te da "treba osigurati da se to na najbolji način napravi". Na pitanje za koju momčad igra, sindikate ili Vladu, odgovorila je:

- Svjesni smo da bez motiviranog učitelja i nastavnika nema reforme i mislim da je moja pozicija od početka bila jasna. To različiti dionici sustava mogu vidjeti na različite načine, ali ja sam od početka naglašavala da je moja briga za sustav odgoja i obrazovanja i da učeniku isporučimo kvalitetno obrazovanje - rekla je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na ponovljeno pitanje hoće li "igrati" u sljedećim danima, za Vladu koja čuva proračun ili za sindikate koji traže veće plaće, poručila je:

- Za učenike, ja sam to jasno rekla. Igram za to da Hrvatska dobije najbolje moguće obrazovanje i da naša djeca imaju budućnost. Mislim da je to igra za najbolji mogući tim - poručila je.

Postavilo se i pitanje je li spremna dati ostavku, ako se ne osiguraju plaće za učitelje koje zaslužuju, a ministrica je podsjetila da je se nebrojeno puta pitalo za ostavku iz različitih razloga, u različitim slučajevima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Svaki puta sam inzistirala na dijalogu i svaki puta smo došli do kvalitetnih rješenja. Dajte mi jednom povjerenje da i ovaj puta će se do toga doći. Moramo razumjeti da nema kurikularne reforme da imamo pravedan sustav plaća - kazala je Divjak.

Na pitanje znali li to sada da je u sukobu s premijerom, uzvratila je da to nikako ne možemo stavljati u kontekst koji je neprimjeren.

- Naša je pozicija da moramo naći kvalitetno rješenje, a kada samo za stolom i razgovaramo tada imamo šansu donijeti pobjedu, a to je pobjeda za našu djecu - kazala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije odgovorila na pitanje kako to da na pregovorima nije bilo ministra financija, koji treba eventualno pronaći novac u proračunu, za veće plaće.