Ako se pitate tko je 'pendrek-policajka', pitajte Keruma. Jer on tako zove Ružu Tomašić...

Gostujući na N1, bivši saborski zastupnik i splitski gradonačelnik Željko Kerum opet je opleo po drugima pa za Ružu Tomašić rekao: 'I ona nešto mulja već 20 godina'

<p>Štošta u vlasništvu Kerumove tvrtke Kerum d.o.o. moglo bi se naći na bubnju - od kuće s osam stanova u Splitu, građevinskog zemljišta u Supetru, vinograda u Jelsi do poslovnog prostora u Splitu. Ta je tvrtka u stečaju, ali bivši saborski zastupnik i splitski gradonačelnik Željko Kerum gostujući na N1 nije htio govoriti o tom pitanju poručujući da se to povlači svaki put pred izbore te da to uopće nije tema</p><p>- Bilo je stečajeva prije i bit će opet. To vodi sud i završavat će se, to je jedna od mojih firmi, stvar je recesije 2008., to moja konkurencija sada koristi - zaključio je.</p><p>Rezultati izbora bit će tijesni, procjenjuje, i upitno je hoće li se ponavljati.</p><p> - Doći će do izražaja ovi treći, bit će teški knap - rekao je i ponovno zazvao veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a. Ublažio je stav prema Škori pa dodao da ga nikad nije klevetao, već u svim svojim nastupima nastoji da se narod malo i zabavi pa je opet dao i povod. </p><p>Govoreći da u 9. i 10. izbornoj jedinici nema jaku konkurenciju i da je to sve treća ili četvrta liga, rekao je:</p><p>- Nisu se dokazali kao dobrotvori, kao ljudi da su nešto davali. I ona iz Kanade, ona pendrek policajka, i ona nešto mulja već 20 godina, to vam govorim, samo gledaju kako će se uhljebiti. Da je po božju i po ljudsku, ja ih sve satarem. Ali tu je pritisak medija, klevete... pitam se ponekad što mi to sve treba. </p>