'Ako se situacija poboljša, otvorit ćemo teretane što prije'

Incidencija nam je visoka. Imamo više od 60 u 14 dana na 100.000 stanovnika. Visoka nam je incidencija i očekivano je da će neke države prema nama poduzimati neke mjere, kaže Capak

<p>Krunoslav Capak je rekao da HZJZ dnevno testira i do tisuću osoba. </p><p>"S time da imamo oko 200-300 uzimanja briseva u drive-inu svako jutro, a šalju nam i najbliže županije svoje testove: karlovačka, sisačka, a nekad i neke druge. Nakupi se oko 800-900 uzoraka dnevno, a sada smo preuzeli i od Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Maksimalan broj koji bi mogli preuzeti je 1000 u dvije smjene. Ako bi imali još jednu smjenu onda bi mogli napraviti još 200 ili 300", kazao je Capak za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3875240/mjere-izazvale-bunt-vlasnika-teretana-u-dalmaciji-u-rtl-u-danas-gostuje-krunoslav-capak/" target="_blank">RTL</a> i dodao da su u međuvremenu nabavili još jedan instrument s kojim će moći obrađivati "veliki broj uzoraka". No, njega još nisu pokrenuli, a tvrdi kako će to napraviti u roku od 10 do 14 dana. </p><p>Na pitanje ima li kod njih gužvi u drive-inu, Capak je kazao da ima gužvi. "Ali veća je gužva u Nastavnom zavodu Andrija Štampar jer oni primaju najveći broj ljudi iz Zagreba tako da više automobila je usmjereno prema njima. No, zna gužva biti i kod nas. Neki dan smo imali gužvu i automobili su stajali u koloni nekih 250 metara", kazao je Capak. </p><p>Na pitanje zašto je tek u ponedjeljak bio sastanak na kojem je dogovoreno da se rastrereti "Štampar", Capak je kazao da oni nisu znali da je to tako teška situacija. </p><p>"Doduše, oni su nas molili da mi preuzemo dio njihovih uzoraka, ali mi smo imali isto 1000 dneno što je naš maksimum. U ponedjeljak smo napravili sastanak i profesorica Markotić je napravila restrukturiranje svojih ljudi jer ona ima u mikrobiološkom i parazitološkom laboratoriju stručnjake koji su zamoljeni da u dijelu radnog vremena prijeđu na molekularnu biologiju gdje se radi Covid dijagnostika i ona je to uspjela organizirati. I ljudski i materijalni kapaciteti su ograničeni. Ali, našli smo načina da pomognemo kolegama u gradskom Zavodu i preuzeli smo dio uzoraka mi, a dio Infektivna klinika", kazao je i dodao da su im najavili da od sutra više neće trebati njihovu pomoć. </p><h2>"Imamo velike brojke"</h2><p>I Danska nas je stavila na narančastu listu. Na pitanje je li to bilo očekivano i koliko smo daleko od crvene liste, Capak je kazao da mi sada imamo velike brojke. </p><p>"Incidencija nam je visoka. Imamo više od 60 u 14 dana na 100.000 stanovnika. Visoka nam je incidencija i očekivano je da će neke države prema nama poduzimati neke mjere. No, moram reći da je većina Europe prema nama još uvijek zelena i građani Hrvatske još uvijek mogu putovati u većinu europskih zemalja. Nadamo se da ćemo tu brojku sada kad jenjava turistička sezona, da ćemo ju uspjeti smanjiti i popraviti naše pokazatelje na temelju čega će nas onda skinuti sa crvenih i narančastih lista", kazao je. </p><p>Od ukupnog broja zaraženih danas, čak trećina je iz Splitsko-dalmatinske županije.</p><p>"Oni imaju dosta lošu situaciju. Mi stalno komuniciramo s njima. Kao što znate, oni su jučer predložili mjere koje je naravno Nacionalni stožer prihvatio. I ranije smo rekli da ćemo podržati svaki stožer koji uoči svoje probleme i ima načina da ih riješi. Vidjet ćemo kako će se tamo sada dalje razvijati situacija. Jučer su imali 136, danas 108, znači nešto manje, ali vidjet ćemo kako će sada biti trend u sljedećih nekoliko dana", kazao je Capak.</p><h2>Zatvaranje teretana</h2><p>Zbog zatvaranja fitness centara i teretana na 14 dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji vlasnici su zatražili dokaze kojim će se poduprijeti teza da su oni žarišta zaraze. </p><p>"Dokazi su da postoji u anamnezi nekoga tko se zarazio da nema nekog drugog načina nego da je bio u teretani, to bi bio dokaz. Ali, moram priznati da nisam stigao razgovarati s kolegama iz Splitsko-dalmatinske županije, ali siguran sam da su oni imali razloga da naprave to što su napravili", kazao je Capak i dodao kako su teretane, fitness centri i sport strahovito važni za zdravlje i da će pažljivo razmotriti donošenje takvih mjera. </p><p>"Ukoliko vidimo da se situacija poboljšava preporučit ćemo da se što prije ta mjera prema ustanovama koje nam pomažu u očuvanju i stjecanju zdravlja da se otvore", kazao je. </p><p>Na pitanje ako je netko bio i u noćnom klubu i restoranu i teretani, kako razlučiti da se zarazio baš u teretani, Capak je kazao da je to teško razlučiti. "Ali dobrom epidemiološkom anamnezom se to može. Naročito ako je više zaraženih bilo na jednom mjestu, a nisu recimo, bili u istom klubu, nego su bili na istom nekom mjestu, to je moguće utvrditi. A sad ne mogu tvrditi da li je to bilo tako", kazao je Capak. </p><h2>Prosječna dob zaraženih</h2><p>Otkrio je da je prosječna dob zaraženih još vuijek manja od 40 godina. "To znači da dominiraju mlađe osobe, ali imamo i starijih koji oboljevaju i novih hospitaliziranih", kazao je Capak. Naglasio je da je jako dobro da su se lokalni stožeri aktivirali nakon sastanka u ponedjeljak. </p><p>"Osim Slavonsko-brodske i Splitsko-dalmatinske županije mi smo danas primili još nekoliko prijedloga. Primili smo iz Međimurske, Dubrovačko-neretvanske, a očekujemo da će sutra biti još tih prijedloga", kazao je. </p>