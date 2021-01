Ja sam vam rekao sve o toj temi, ako imate još neku želju za raspravu o dojmu i onome što je obavljeno ili doprinosu pojedinih službi, možemo, ali i ne moramo, poručio je premijer Andrej Plenković upitan smatra li i sada, s odmakom od dva tjedna, da su neke svari na terenu poslije potresa mogle biti bolje odrađene.

Novinari su ga dodatno pitali i stoji li pri svojoj tvrdnji da dio medija i oporbe demontira državu i Vladu.

- Što se tiče medijskih sloboda i aktivnosti, vi znate da sam ja jedan od premijera koji je najčešće dostupan i podržavam slobodu medija u svakom pogledu. Nikad nisam niti ću, ne bi mi palo na pamet da nekog od medija tužim, imate drugih koji su puno tankoćutniji i osjetljiviji neovisno o tome što o sebi čitaju. Ja tu nemam problem, ali ono što je jako važno u demokraciji, pogotovo u vrijeme interneta - kao što mediji imaju pravo na kritiku, na stav, imamo i mi pravo na stav - poručio je dodavši kako je on predsjednik Vlade i najveće stranke te će svoj stav reći u bilo kojem trenutku.

- Pa tako i o dojmu što, tko, kako i na koji način izvještava. To je sasvim OK - rekao je.

Na opasku da nije ni imenovao te koje proziva, naglasio je kako ne mora crtati.

- Niti ću crtati. Nema tu teorije zavjere - rekao je.

'Ne komentiram interne sastanke i točka'

Vezano za Dubravku Šuicu, inače potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, koja je navodno na zadnjoj sjednici Predsjedništva HDZ rekla da mediji ruše Vladu što se vidi iz toga jer koriste izraz Banija, a ne Banovina, kako je izvijestila N1 televizija, novinari su ga pitali misli li da Šuica sramoti HDZ i Hrvatsku. Plenković se u tom smislu opet obrušio na medije.

- Prvo morate pronaći tko je to duboko grlo, ne mislim na neke filmove nego u smislu paralele sa '72. i tko izvještava o zatvorenim sastancima. Kad to utvrdimo onda možemo razgovarati o nečemu što mi raspravljamo interno. Tu je isto važno malo političke pedagogije. Ja ne znam što vi mislite političke stranke rade i pričaju na svojim internim sastancima - rekao je.

Nije odgovorio je li mu sporna ta njena izjava.

- Ja neću komentirati zatvorene sastanke, to nek vam tumače koji dijele informacije. Točka. Ne komentiram interne sastanke. Točka - poručio je.

A nije mu sporno da prvi čovjek Civilne zaštite, Damir Trut, nakon potresa ne zna što se događa na terenu. Trut, podsjetimo, nije znao da je vojarna u Petrinji oštećena u naknadnim podrhtavanjima te da su civili smješteni u nju morali biti evakuirani.

- Pa dobro, to je bilo prije koliko dana, ne vidim zašto je to vijest danas, možda je bio tada s nekim na presici i u tom trenutku svjestan. Mislim da je sada koordinacija, otkad je Stožer stalno angažiran, maksimalna i potpredsjednik Medved to sve skupa jako dobro vodi - poručio je.

Popuštanje mjera

Vezano za epidemiološku situaciju i pitanje hoće li se mjere 1. veljače popustiti ako nam se 14-dnevna stopa incidencije zaraženih na 100.000 stanovnika spusti ispod 300, premijer nije direktno odgovorio. Analizirat će se situacija.

- Mi smo imali prije više od mjesec dana presicu gdje su neki vaši kolege gotovo nasrtali ispred ove ograde tko je kriv za broj preminulih. I tada su se svi javljali da smo možda najgori u Europi. Sad kad imamo najveći pad u Europi će dio ljudi pritiskati Vladu i Stožer da se popuste mjere što prije. A ja ću ponoviti kako je Covid opasna i ubojita bolest - poručio je dodavši kako nastoje zaštiti ugroženu populaciju.

- Više je nego očito da su mjere donesene 28. studenog polučile efekt. Učinili smo sve uz ogromnu odgovornost naših sugrađana da smanje kontakte i da ne dođe do intenziteta širenja zaraze nakon praznika i mislim da je to dobro. S obzirom na hladno vrijeme i sezonalnost Covida, mi nemamo sad pravo ni luksuz za neku fleksibilnost, koja bi nam tijekom zime mogla ponovno pogoršati situaciju - rekao je istaknuvši kako treba sagledati i situaciju u drugim zemljama, koje mnoge imaju puno restriktivnije mjere.

Naglasio je kako je sada važno procjepljivanje i podsjetio kako je Hrvatska naručila velike količine cjepiva. Dobra vijest je, naglasio je, naznaka da će Europska agencija za lijekove 29. siječnja dati odobrenje za registraciju i cjepiva Oxforda i AstraZenece.

- To je još 2,7 milijuna doza - dodao je istaknuvši kako ćemo većinu ugrožene populacije cijepiti do kraja travnja, što bi bilo oko milijun ljudi.

- Moramo napraviti svojevrsni štit onima koji su najugroženiji i na taj način vraćamo gospodarstvo u aktivnosti i pripremamo se za gospodarski oporavak i turističku sezonu - istaknuo je.

Razgovara se i o potvrdi o cijepljenju uoči turističke sezone

Upitan znači li to da nema popuštanja do travnja, Plenković je odgovorio negativno.

- Ne, to znači da smo produžili mjere do 31. siječnja, pa ćemo analizirati situaciju. Ako bude dobra, onda možemo ići na relaksiranje, ali vodimo računa zimski mjeseci nisu prijatelj relaksaciji - istaknuo je dobacivši da ako će teretane biti prije toga otvorene da će on prvi obavijestiti novinare o tome.

Smatra da ćemo doseći 70 posto procijepljenog stanovništva.

- Svatko razuman i odgovoran će se cijepiti - rekao je dodavši kako ne vidi aktere koji se nešto puno bune protiv cijepljenja.

- Možda je to moj dojam, ali ne vidim tko bi racionalan i sa ovakvom pogibelji mogao ne biti odgovoran prema sebi i drugima - rekao je.

Istaknuo je kako se razgovara i o mogućnosti potvrde o cijepljenju za ulazak u zemlje za vrijeme turističke sezone.

- Mnogi to žele jer žele biti odgovorni - istaknuo je.