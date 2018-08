'Ako UN primi Kosovo, prijem će zatražiti i Republika Srpska'

Ako Kosovo bude primljeno u organizaciju Ujedinjenih naroda i druge međunarodne institucije, takav će put zatražiti i Banjaluka, izjavio je u petak u intervjuu beogradskom tisku predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik.

"Kada su Albanci jednostrano proglasili neovisnost Kosova, Skupština RS donijela je rezoluciju u kojoj se navodi da ćemo, u slučaju uspostavljanja novog međunarodnog principa i prakse u priznavanju prava na samoopredjeljenje, inzistirati na utvrđivanju našeg državnog statusa. Taj dokument je i dalje na snazi i od toga nećemo odustati", rekao je Dodik za Večernje novosti.ž

Predsjednik manjeg entiteta u BiH ustraje na tomu da rješavanje pitanja statusa Kosova ne treba odvajati od pitanja statusa Republike Srpske i tvrdi da "stranci uporno primjenjuju duple aršine" (dvostruka mjerila).

Ne mogu oni kad je riječ o BiH isključiti argumentaciju kojom se koriste za Kosovo, rekao je Dodik i ocijenio da bi prema tome "rješenje odnosa između Beograda i Prištine na trajnoj osnovi moralo podrazumijevati i rješavanje problema statusa RS".

"To pitanje stavit ćemo na dnevni red kada se za to budu stvorile okolnosti", rekao je Dodik u intervjuu za Večernje novosti.

Na pitanje koliko je realno da se takve okolnosti stvore i podsjećanje da je "Zapad iznimno osjetljiv" na inicijative o neovisnosti RS, Dodik je odgovorio da je i on "osjetljiv na to što devalviraju srpska nacionalna i državna prava" dobivena Daytonskim sporazumom.

"Srbima se stalno oduzimaju prava koja su dobili tim sporazumom. A isti ti službenici Zapada rade sve da se pojačaju prava Albanaca. Oni bi htjeli da nas (Srba) ovdje nema, poglavito da ne budemo bitan politički faktor", rekao je Dodik.

"Bivša američka i europska administracija, a dijelom i sadašnja briselska administracija, do te mjere oskvrnavili" Daytonski sporazum da on danas ne može vrijediti kao "konzistentan sporazum", a "sve to učinjeno je na teret RS", smatra Dodik.

"Nismo ni svemoćni ni avanturisti, ali smatramo da će jednog dana, kada se stvore objektivne okolnosti, pitanje naše državnosti morati da bude stavljeno na dnevni red", rekao je Dodik u intervjuu za beogradske Večernje novosti.