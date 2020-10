Ako usluži kupca, gosta ili klijenta bez maske, pravna osoba će platiti do 70 tisuća!

Od 20.000 do čak 70.000 kuna iznosi kazna za pravnu osobu koja se ne pridržava Zakona o sustavu civilne zaštite, primjerice za trgovca ako ne upozori kupca koji nema masku, i usluži ga, odgovara nam Stožer.

<p>Odgovorna osoba u pravnoj osobi će, osim toga, platiti 10.000 do 20.000 kuna, odgovorio nam je Stožer na upit o tome podliježe li trgovac novčanoj kazni ako u trgovinu pusti kupca bez maske, ili ga usluži.</p><h2>Pogledajte video: Nove mjere Stožera</h2><h2>Zasad niti jedna kazna nije naplaćena</h2><p>Te, astronomske kazne, otkriva Stožer civilne zaštite, vrijede zapravo za sve pravne osobe. </p><p> </p><p>Budući da su maske obavezne u svim javnim zatvorenim prostorima, trgovine, objekti, uslužne djelatnosti, odnosno sve pravne osobe koje propise ne budu provodile i nadzirale one koji im ulaze, mogle bi "zaraditi" kaznu od 20 do 70 tisuća kuna.</p><p>Zasad, odgovorio nam je Stožer, niti jedna kazna još nije naplaćena u trgovinama, u kojima su zatečeni kupci bez maske. Hoće li tako i ostati, pokazat će vrijeme. </p><h2>Upozorenje prije kazne</h2><p>Inspektori Civilne zaštite su, doznajemo, krenuli na teren upozoravati trgovce koji progledavaju kroz prste kupcima bez maske. Novčane kazne, dakle, odavno postoje, samo ih zasad inspekcija nije još počela naplaćivati. </p><p>Postoji mogućnost kažnjavanja pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, odgovara Stožer Civilne zaštite.</p><p>"Prekršajni nalog donosi se temeljem članaka 229. i 234. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) te članaka 36. i 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) ako se utvrdi da je učinjen prekršaj iz članka 36. stavak 6. Zakona o sustavu civilne zaštite, koji je kažnjiv za pravnu osobu po članku 89. stavak 1. podstavak 2. (20.000 Kn – 70.000 Kn) te za odgovornu osobu u pravnoj osobi (direktora) po članku 89. stavak 2. (10.000 Kn – 20.000 Kn) sve po Zakonu o sustavu civilne zaštite", stoji u pojašnjenju Stožera na pitanje postoji li osnova za kažnjavanje onih koji usluže osobu bez maske. </p><p> </p><p>Pravna osoba je dužna odazvati se zahtjevu stožera civilne zaštite te sudjelovati u provedbi mjera, kaže Zakon o sustavu civilne zaštite, na koji se Stožer poziva. </p><p>Maske su, podjetimo, obavezne sad i u kafićima i restoranima, osim dok gost sjedi za svojim stolom, dok su otprije obavezne u trgovinama, javnom prijevozu, u bankama, poštama i slično.</p><p>Sve će te pravne osobe ubuduće morati upozoravati kupce odnosno goste i klijente koji ne nose masku, inače bi mogli "zaraditi" visoke kazne. </p><h2>Kazne za fizičke osobe bez maske i do 10.000 kuna, još se ne naplaćuju</h2><p>Kazni nije bilo, samo usmenih upozorenja'', kazao je jučer za RTL <strong>Damir Trut,</strong> pomoćnik ministra unutarnjih poslova, dodajući kako ih mogu dobiti svi oni koji krše propisane mjere<b>. </b></p><p>Istaknuo je da ''postoji kazna za nenošenje maski jer je to jedna od odluka da se maske moraju nositi, to je odredba, to je odluka i nadzire se provođenje odluke o nošenju maske''. </p><p>Postoje kazne i za fizičke osobe koje se ne pridržavaju mjera, odnosno ne nose masku u zatvorenim prostorima. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, fizičkoj osobi može biti izrečena kazna od 1000 do 10.000 kuna ako ne izvršava mjere civilne zaštite.</p><p>Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, sanitarni inspektor može za svaku povredu zakona na licu mjesta izreći kaznu od 5000 kuna. Zasad niti jedna kazna nije naplaćena jer u Stožeru smatraju da je dovoljna edukacija građana, i stalna upozorenja. Hoće li tako biti i s kaznama prema pravnim osobama, pokazat će vrijeme. </p><p>Državni inspektorat pak može naplatiti i kaznu od 5000 kuna trgovcu čiji djelatnici ne nose masku. U Inspektoratu kažu da dosad nisu naplatitli niti jednu takvu kaznu nego su trgovce samo upozoravali. </p>