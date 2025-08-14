Obavijesti

News

ISKORISTI PRILIKU!

Aktiviraj Oranž za samo 7 € i uzmi preko 150 € kupona među kojima je Berlitz škola stranih jezika!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Aktiviraj Oranž za samo 7 € i uzmi preko 150 € kupona među kojima je Berlitz škola stranih jezika!

Uz godišnju pretplatu za 7 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, kupon od 69 € za Berlitz školu stranih jezika i preko 150 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Aktiviraj godišnju pretplatu za samo 7 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Uz pretplatu te čekaju kuponi preko 150 € vrijednosti među kojima su i kuponi od 69 € za Berlitz,15 € za Lidl, 17 € za Admiral i mnogi drugi kuponi za razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 166 €:


🎁 15 € kupon za Lidl
🎁 20 € kupon za Persistence woman/ web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont/ web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:


🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 72 sata dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili Lidl kupon potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi unutar korisničkog sučelja nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
Foto: what'supcams/screenshot
