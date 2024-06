Aktivist za ljudska prava: 'Hrvatska policija me zadržala i ponižavala jer sam crnac...'

Europska mreža protiv rasizma (ENAR) i Centar za mirovne studije snažno osuđuju sustavno rasno profiliranje i diskriminatorne prakse na europskim granicama slijedom potresnog incidenta u kojem je sudjelovao Emmanuel Achiri, stručnjak za ljudska prava u području migracija i rada policije te predani radnik ENAR-a. Događaj na zagrebačkom aerodromu 11. lipnja 2024. prava je ilustracija sveprožimajućeg rasizma s kojim se u Europi svakodnevno suočavaju racijalizirane osobe, izvijestili su.

U popodnevnim satima 11. lipnja dr.sc. međunarodnog prava i migracija Emmanuel Achiri čekao je ukrcaj na let iz Zagreba u Brisel. Unatoč poštivanju svih pravnih propisa, Emanuel je podvrgnut arbitrarnom zaustavljanju i pretraživanju hrvatskih policijskih službenika/ca bez ikakvog objašnjenja. Emmanuel, koji je crnac, bio je jedina osoba u okruženju izdvojena za ovaj postupak koji je jasan čin rasnog profiliranja.

Foto: Centar za mirovne studije

Kad je Emmanuel mirno zatražio da mu kažu razlog zaustavljanja, policijski službenici mu ga nisu rekli te su eskalirali situaciju pozivajući pojačanje. Emmanuela je nakon toga okružila skupina policajaca koji su nastavili zahtijevati njegove dokumente bez ikakvog opravdanja, osim boje njegove kože. On je ostao nepokolebljiv u traženju svojih zakonskih prava, a policajci su tada pribjegli i prijetnjama nasiljem.

"Jedan policijski službenik rekao mi je da je Hrvatska homogeno bjelačko društvo, da sam ja crnac i da prema tome imaju pravo tražiti me dokumente", rekao je Emmanuel o svojoj interakciji sa policijom.

Promatrači koji su svjedočili ovom događaju, snimili su incident i ponudili podršku, ukazujući službenicima na njihovo diskriminatorno postupanje. Unatoč tome, policija je odbila adresirati rasno profiliranje te umjesto toga zadržala Emmanuela u lisicama i ispratila ga u aerodromski ured Frontexa. Tamo je bio podvrgnut daljnjim poniženjima, uključujući pretraživanje i kažnjavanje bez razloga.

Foto: Jean Tsimangas

"Ovo iskustvo samo je ojačalo moju odluku da se borim protiv sistemskog rasizma koji je boljka naših društava. Nikoga ne bi trebalo stavljati u situaciju da se osjeća kao kriminalac zbog boje kože. Moramo nastaviti progovarati i djelovati protiv ovih nepravdi", zaključio je Emmanuel.

Lucija Mulalić iz Centra za mirovne studije, hrvatske članice ENAR-a, izjavila je: "Emmanuel je stručnjak u području migracija i zna svoja prava, no to uopće nije utjecalo na ophođenje policije. Laknulo nam je što su slučajni prolaznici svjedočili kada je Emmanuel bio u potrebi i pomogli mu da se osjeća sigurno. Da to nije bio slučaj, ovaj je incident smogao završiti znatno drugačije."

Kim Smouter, izvršni direktor ENAR-a, dodao je: "ENAR je zgrožen ovim očiglednim ispoljavanjem rasizma i zlouporabe ovlasti hrvatske policije. Emmanuelovo iskustvo nije izolirani slučaj, nego primjer kako se u Europi redovito postupa s racijaliziranim ljudima, pogotovo u državama na granici EU. Također zahvaljujemo našem članu, Centru za mirovne studije, što se tako brzo mobilizirao u podršci našem prijatelju i kolegi."

ENAR će podupirati Centar za mirovne studije u daljnjim pravnim koracima za utvrđivanje diskriminacije i neprimjerenog postupanja policije, kao i osporavanju prekršajnog postupka protiv Emmanuela te pozivamo hrvatske vlasti da policijske službenike pozovu na odgovornost za svoje postupke.