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INICIJATIVA "ULICA BEZ MRŽNJE"

Aktivisti crvenom bojom zalili mural HOS-a u Rijeci: 'Dosta je toleriranja fašističkih simbola'

Piše 24sata,
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Aktivisti crvenom bojom zalili mural HOS-a u Rijeci: 'Dosta je toleriranja fašističkih simbola'
Foto: Građanska inicijativa "Ulice bez mržnje"
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Inicijativa Ulice bez mržnje preuzela je odgovornost za akciju na Škurinjama, a crvenu boju opisala kao podsjetnik na žrtve ustaškog režima.

Građanska inicijativa "Ulice bez mržnje" preuzela je odgovornost za polijevanje crvenom bojom HOS-ova murala s pozdravom „Za dom spremni” na riječkim Škurinjama. Mural se nalazi na nadvožnjaku u blizini Osnovne škole Ivana Zajca. Inicijativa je u priopćenju poručila da se protivi toleriranju fašističkih simbola u javnom prostoru.

- Dosta nam je relativizacije povijesti i toleriranja fašističkih simbola u javnom prostoru. Prelili smo HOS-ov mural na kojem se nalazi ustaški pozdrav jer odbijamo prihvatiti da simboli režima odgovornog za masovne zločine postanu nešto normalno i društveno prihvatljivo – poručili su iz inicijative.

Iz inicijative su objasnili da crvena boja simbolizira krv žrtava ustaškog režima. U priopćenju su spomenuli ubijenu djecu, obitelji i pripadnike srpskog, židovskog i romskog naroda te hrvatske antifašiste. Naveli su i mjesta stradanja, među kojima su Danica, Kerestinec, Gospić, Jadovno, Slana, Metajna, Jasenovac i Stara Gradiška.

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- Neka ova crvena boja bude podsjetnik na krv nevinih, na svu ubijenu djecu i onu kojoj je oduzeto sretno djetinjstvo, na obitelji koje su nestale, na sve Srbe, Židove, Rome i Hrvate antifašiste koji su ubijeni pod tim istim pozdravom – navodi se u priopćenju.

Spor oko murala izbio je u srpnju, kada su gradske službe uklonile njegov dio s HOS-ovim grbom i spornim pozdravom. Grad je tada obrazložio da je grafit izveden bez potrebnog odobrenja i da su službe postupile prema propisanoj proceduri. Nakon toga mural su ponovno oslikali pripadnici Armade, a snimke su zabilježile i pojedince koji su podizali desnice i uzvikivali pozdrav.

Uklanjanje je izazvalo političke napetosti u gradskoj vlasti. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić otkazao je podršku gradonačelnici Ivi Rinčić, a predstavnici Unije Kvarnera zatražili su objašnjenje odluke. Rinčić je 18. srpnja rekla da mural nije uklonjen iz ideoloških razloga, nego zbog nedostatka odobrenja i projekta. Na sastanku Grada, braniteljskih udruga i Armade 22. srpnja dogovorili su popisati braniteljske murale te razmotriti njihove lokacije i pravni status.

*uz korištenje AI-ja

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Komentari 44
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