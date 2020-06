Aladrović: 'Država će radnicima plaćati i do 2 i pol radna dana'

Ministar rada i mirovinskog sustava kazao je da se počevši od 1. lipnja pa do kraja ove godine, uvode državne potpore za skraćivanje radnog vremena do najviše 2000 kuna po zaposlenome

<p>Ministar Josip Aladrović kazao je gostujući na televiziji <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521206/Aladrovic-Drzava-ce-radnicima-placati-i-do-2-5-radna-dana.html" target="_blank"><strong>N1</strong></a> da je činjenica da je država krizu dočekala spremno sa stabilnim javnim financijama uvelike pomogla u borbi s koronavirusom te da su mjere implementirane od ožujka do svibnja s produžetkom u lipnju za one poslodavce koji rade u djelatnostima izrazito ranjivima na koronavirus polučile su svoje rezultate</p><h2>Skraćivanje radnog vremena</h2><p> - S idućim mjerama smo se osvrnuli na srednjoročne i dugoročne ciljeve. Jedna od tih najznačajnijih mjera je upravo mjera za skraćivanje radnog vremena formirana kroz SURE program Europske komisije - kazao je.</p><p>Mjera će biti predstavljena u ponedjeljak, a implementirana od 1. lipnja do kraja godine.</p><p> - Očekivanja su nešto što formira ponašanja potrošača i investitora, pa sukladno tome i mjere moraju biti nešto drugačije. Ovisno o potrebama poslodavca, od strane države može se financirati između skraćenje radnog vremena od 10 do 50 posto radnih sati mjesečno. Znači, do dva i pol radna dana, do 50 posto fonda mjesečnih sati - pojasnio je ministar rada i mirovinskog sustava.</p><h2>Osigurana financijska sredstva</h2><p> - Kumulativ koji država sufinancira je određen na 4.000 kuna s 100 posto. Dakle, sufinanciranje radnika može biti između 400 i 2.000 kuna - objasnio je ministar te dodao da će papirologiju smanjiti na minimum i kako je država osigurala financijska sredstva za isplatu dok se sve države EU-a ne usuglase.</p><p> - Mi smo kao Republika Hrvatska, kao Vlada koja je trebala dati sredstvo to odradili prije tri ili četiri tjedna. Da bi se SURE program mogao koristiti, potrebna je suglasnost svih zemalja EU-a. Mi očekujemo da će se to dogoditi tijekom srpnja ili kolovoza. Do tada unutar financijskog plana proračuna, tj. HZZ-a imamo dovoljno financijskih sredstava.</p>