Svjesni smo da je, bez obzira na to što je došlo do određenog relaksiranja mjera, i dalje potrebna pomoć određenim segmentima gospodarstva, poručio je nakon sjednice Vlade ministar rada Josip Aladrović istaknuvši kako je zato Vlada odlučila produžiti potporu za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 4000 kuna i za lipanj.

- Idemo s jednakim mjerama i uvjetima, s isplatama u srpnju - rekao je i dodao kako očekuje da će određeni broj korisnika zbog relaksacije epidemioloških mjera ipak imati manje potrebe za ovim mjerama.

- Međutim, ovo je znak Vlade RH da stoji uz poduzetnike - naglasio je.

Projicirani trošak za potpore za lipanj, istaknuo je Aladrović, je između 300 i 350 milijuna kuna podsjetivši kako je do sad u mjere na razini Hrvatske uloženo 10,9 milijardi kuna.

- Radna mjesta su sačuvana, imamo 37.000 zaposlenih više na kraju travnja, 12.000 više nego što je bilo u travnju 2019. u pretpandemijskoj i ekonomski najsnažnijoj godini - istaknuo je.

Dodao je kako je tržište rada stabilno te da smatra da smo sada krenuli "punim plućima" u oporavak gospodarstva.

Novinari su ga pitali i je li on odslužio vojni rok i to nakon što je ministar obrane Mario Banožić najavio uvođenje obveznog vojnog roka i pitao novinara dan ranije je li ga on služio.

- S obzirom da sam rođen 1985. godine nisam služio vojni rok - poručio je.

Podsjetimo kako je premijer Andrej Plenković ipak opovrgnuo da će se uvesti vojni rok istaknuvši kako je došlo do nesporazuma u komunikaciji.